Meta ще плати глоба от 25 милиарда долара

Съд в американския щат Ню Мексико разпореди Meta да плати 25 милиарда долара за подвеждане на потребители относно защитата на личните им данни във Facebook. Сумата представлява гражданска санкция по дело, свързано със скандала Cambridge Analytica и практиките на компанията за достъп до информацията на потребителите.

Решението е на съдия Франсис Дж. Матю от Първи съдебен окръг на Ню Мексико. То последва присъда на жури, според която Facebook, собственост на Meta, е извършил 43 899 725 нарушения на щатския закон за нелоялните търговски практики.

Делото е свързано с Cambridge Analytica

Случаят произтича от разкритията, че британската консултантска компания Cambridge Analytica е получила лични данни от до 87 милиона профила във Facebook чрез външно приложение. Информацията е била използвана за политическо таргетиране по време на президентската кампания в САЩ през 2016 г.

Прокуратурата на Ню Мексико обвини Meta, че е подвеждала потребителите за това кой има достъп до данните им, как компанията прилага правилата си срещу речта на омразата и дезинформацията и как е реагирала след скандала с Cambridge Analytica.

Според съдия Матю поведението на Facebook е било умишлено и системно. „Facebook обеща на потребителите, че те контролират данните си. Това беше невярно“, е записал съдията в решението си.

Санкцията е намалена от възможните 220 милиарда долара

Законът на Ню Мексико позволява санкция до 5000 долара за всяко нарушение. При установения от журито брой нарушения максималната сума би достигнала приблизително 220 милиарда долара. Съдът обаче е определил окончателното плащане на 25 милиарда долара.

Върху санкцията ще се начислява 15 процента годишна лихва до изплащането ѝ. Средствата трябва да бъдат насочени към образователната система на щата.

„Това решение трябва да бъде ясен сигнал към Силициевата долина“, заяви главният прокурор на Ню Мексико Раул Торес. Той посочи, че компаниите не могат да разчитат на размера и влиянието си, за да избегнат отговорност за начина, по който използват личната информация на потребителите.

Meta ще обжалва

Meta отрича да е доказано, че потребители действително са били подведени или са претърпели вреди. В съдебни документи компанията е настоявала санкцията да бъде ограничена до 3,45 милиарда долара и е определила по-висока сума като противоконституционна.

Адвокатът на Meta Матю Никълсън е заявил по време на заседание, че журито не е установило дали жител на Ню Мексико е видял или чул спорните твърдения, нито дали е бил увреден от тях. Компанията планира да обжалва решението. До приключването на процедурата броят на нарушенията и размерът на задължението могат да бъдат променени.

Ню Мексико беше единственият щат, който продължи със собствен процес по казуса, след като 48 щата и територии постигнаха отделно споразумение с Meta за 18 милиарда долара и допълнителни мерки за безопасността на непълнолетните във Facebook и Instagram.

Източници: apnews.com, investing.com, sourcenm.com