Полша иска Meta да бъде глобена с 250 милиона евро

Полша е подала искане до Европейската комисия да глоби американската корпорация Meta за измамна реклама на платформите, които контролира.

„След анализ на материалите, включително получените от Meta, както и последващи медийни съобщения за липсата на контрол върху публикуваното съдържание, току-що подадох официално искане до Европейската комисия да глоби платформата с 250 милиона евро“, написа mолският министър на дигитализацията, Кшищоф Гавковски в X. Министърът също така призова корпорацията да „сложи край на Дивия запад на платформата“ и да се бори с измамното съдържание.

През 2025 г. Европейската комисия вече глоби Meta с 200 милиона евро за нарушаване на европейските разпоредби за дигитална реклама.