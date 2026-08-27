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Полша иска Meta да бъде глобена с 250 милиона евро

Полша иска Meta да бъде глобена с 250 милиона евро

27 Август, 2026 15:43 576 1

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Корпорацията да „сложи край на Дивия запад на платформата“ и да се бори с киберпрестъпността.

Полша иска Meta да бъде глобена с 250 милиона евро - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полша е подала искане до Европейската комисия да глоби американската корпорация Meta за измамна реклама на платформите, които контролира.

„След анализ на материалите, включително получените от Meta, както и последващи медийни съобщения за липсата на контрол върху публикуваното съдържание, току-що подадох официално искане до Европейската комисия да глоби платформата с 250 милиона евро“, написа mолският министър на дигитализацията, Кшищоф Гавковски в X. Министърът също така призова корпорацията да „сложи край на Дивия запад на платформата“ и да се бори с измамното съдържание.

През 2025 г. Европейската комисия вече глоби Meta с 200 милиона евро за нарушаване на европейските разпоредби за дигитална реклама.


Полша
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  • 1 А аз

    0 0 Отговор
    Искам просто да ми платят за името и логото си.

    15:46 27.08.2026