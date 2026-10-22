САЩ удължиха до 21 ноември срока за активите на „Лукойл“

САЩ удължиха до 21 ноември 2026 г. срока на лиценза, който позволява преговори за продажбата на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“. Предишното разрешение изтичаше на 22 октомври. Новият документ е издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ и е с номер 131K.

Разрешението обхваща Lukoil International GmbH – дружеството, през което се държат международните активи на „Лукойл“ – както и компаниите, които то контролира. То позволява на потенциални купувачи да водят преговори, да извършват финансови, правни и оперативни проверки и да подписват условни договори.

„Всяка сделка трябва да бъде предмет на отделно разрешение“ от OFAC.

Това означава, че удължаването на лиценза не е одобрение за продажбата. Според условията на американските власти фактическото прехвърляне на активите може да бъде извършено единствено след ново разрешение. Парите, дължими на „Лукойл“, трябва да останат блокирани в сметка под юрисдикцията на САЩ, докато санкциите срещу компанията са в сила.

Предишните сделки не стигнаха до финал

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и няколко нейни дъщерни дружества на 22 октомври 2025 г. като част от натиска върху Русия заради войната в Украйна. След това руската компания обяви намерение да продаде международните си активи, оценявани на около 20–22 млрд. долара.

Първоначално „Лукойл“ прие оферта от международния търговец на суровини „Гънвор“, но сделката не беше осъществена, след като американското Министерство на финансите отказа да я одобри. В края на януари 2026 г. компанията подписа споразумение с американската инвестиционна група Carlyle Group за продажбата на международния си бизнес. И този договор не получи необходимото разрешение и изтече в края на юли.

Преговорите продължават

Новият лиценз дава допълнително време за търсене на купувач и за подготовка на евентуална сделка, но не гарантира нейното сключване. На 21 октомври Кремъл потвърди, че Русия и САЩ обсъждат бъдещето на международните активи на „Лукойл“. Според информацията на „Интерфакс“ всяко окончателно споразумение ще остане зависимо от отделно решение на OFAC.

До 21 ноември могат да бъдат подписвани само договори, чието изпълнение изрично зависи от последващо одобрение на американските власти.