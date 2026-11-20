Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) удължи до 19 декември 2026 г. лиценза, който позволява преговори и сключване на условни договори за продажба на международните активи на „Лукойл“. Предишното разрешение трябваше да изтече на 21 ноември.

Решението е записано в General License No. 131L, издаден на 19 ноември. Документът обхваща Lukoil International GmbH и дъщерните дружества, в които австрийската компания притежава пряко или непряко, самостоятелно или съвместно, поне 50% участие.

Четири дружества в България попадат в обхвата

Сред активите са „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл Бункер България“. Така разрешението засяга ключови дейности на групата у нас – преработка на нефт, търговия с горива и доставки за авиацията и корабоплаването.

Лицензът позволява на „Лукойл“ и потенциални купувачи да водят преговори, да договарят условия и да извършват финансови, правни и оперативни проверки. Разрешено е и сключването на предварителни договори, принципни споразумения, обвързващи меморандуми за разбирателство и други условни договорености.

„Изпълнението на всеки такъв договор трябва изрично да зависи от получаването на отделно разрешение от OFAC“, е записано в лиценза.

Това означава, че подписването на условно споразумение само по себе си не води до незабавна продажба или прехвърляне на собствеността. Реалното приключване на сделките ще изисква ново одобрение от американската служба.

Операциите могат да продължат до февруари 2027 г.

Отделно OFAC разреши до 20 февруари 2027 г. транзакции, които са обичайно свързани и необходими за поддържането или прекратяването на дейността, договорите и останалите споразумения на дружествата под контрола на Lukoil International. За тези операции могат да бъдат използвани и блокираните банкови сметки на дружествата.

Американските санкции срещу „Лукойл“ бяха въведени на 22 октомври 2025 г. След тях компанията обяви намерение да продаде международните си активи. Оттогава OFAC неколкократно удължава разрешенията за преговори и за ограничени операции, свързани с дейността на дружествата.

Новото удължаване не означава, че е избран купувач или че продажбата на българските активи е договорена. То дава допълнително време за преговори и подготовка на евентуални сделки, чието финализиране остава под контрола на американските санкционни власти.

Източници: vesti.bg, bgnes.bg