Удължиха до февруари 2027 г. лиценза за „Лукойл“

Великобритания удължи до 26 февруари 2027 г. генералния лиценз, който позволява продължаването на бизнес операциите с дружества от групата „Лукойл“ в България. Решението е на Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към британското Министерство на финансите и е взето на 28 октомври.

Лицензът обхваща „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл Бункер България“ ЕООД. С него се разрешават плащания по съществуващи или нови задължения и договори, както и предоставянето и получаването на икономически ресурси, свързани с дейността на дружествата.

Значение за доставките и рафинерията

Удължаването осигурява допълнителен период, в който могат да продължат ключови операции около доставките на суров петрол, финансовите разплащания и застраховането на танкерите. То има пряко значение и за работата на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“.

„Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията. Удължаването на лиценза е резултат от активния диалог на правителствено ниво под егидата на министър-председателя Румен Радев и проведените разговори с британските партньори и британското посолство в София“, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По думите му удължаването е важно за продължаването на доставките на суров петрол и застраховането на танкерите. „Британските застрахователи имат съществено значение за функционирането на веригата за доставки, като застраховат над 90% от танкерите, доставящи суров петрол. Запазването на възможността за работа с британски компании и партньори, свързани с Обединеното кралство, е важно условие за осигуряване на непрекъсваемостта на дейността“, каза Пулев.

Лицензът е част от санкционния режим

Генералният лиценз е издаден по британските правила за финансови санкции, свързани с Русия. Той разрешава конкретно посочени дейности, които иначе биха попаднали под ограниченията на санкционния режим, но не отменя останалите изисквания на британското законодателство.

В документа са включени и изисквания за уведомяване на OFSI от предприятията, които използват разрешението. Британското Министерство на финансите си запазва правото да изменя, отнема или спира лиценза.

Предишното удължаване на разрешението беше до 29 октомври 2026 г. Новото решение продължава действието му с още четири месеца, до 26 февруари 2027 г. Българското правителство заяви, че ще продължи разговорите с международните партньори за сигурността на доставките и стабилността на пазара.

Източници: focus-news.net, 24plovdiv.bg