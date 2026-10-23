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Тристранният съвет обсъжда данъчни промени и минимална заплата

Тристранният съвет обсъжда данъчни промени и минимална заплата

23 Октомври, 2026 10:26 423 8

  • данъчни промени-
  • минимална работна заплата-
  • тристранен съвет-
  • министерски съвет-
  • трудови доходи

Представители на държавата, бизнеса и синдикатите ще разгледат промени в осем закона и проект за минималната работна заплата от 1 януари 2027 г

Тристранният съвет обсъжда данъчни промени и минимална заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда данъчни промени и проект за нов размер на минималната работна заплата за 2027 г. Заседанието е насрочено за 9:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.

В дневния ред са включени проекти за изменение и допълнение на осем закона. Сред тях са Законът за данъците върху доходите на физическите лица, Законът за корпоративното подоходно облагане и Законът за данък върху добавената стойност.

Представителите на държавата, работодателските организации и синдикатите ще разгледат още предложения за промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството.

В обсъждането са включени и промени в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, както и в Закона за хазарта.

Проект за минималната заплата от 1 януари 2027 г.

Отделна точка предвижда разглеждане на проект на постановление на Министерския съвет за определяне на размера на минималната работна заплата в страната от 1 януари 2027 г.

В публикуваната информация за заседанието не е посочена конкретна сума за минималното трудово възнаграждение. Предложенията в данъчната и трудовата сфера ще бъдат обсъдени от трите страни в Националния съвет за тристранно сътрудничество.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо Лъжеца

    3 0 Отговор
    Нали нямаше да пипаш данъците?
    Що дигна 5 и измисли нови 4 бе руски агент?

    10:29 23.10.2026

  • 2 ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО

    6 0 Отговор
    С НЕФЕЛНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ НАЙ МНОГО ДА ИЗКАРА НАРОДА ПО УЛИЦИТЕ НАЙ КЪСНО ДО ПРОЛЕТТА. ТОТАЛНА КАТАСТРОФА,НЕ ОРЕДЛАГАТ РЕШЕНИЕ В ПОЛЗА НА НАЦИЯТА АМИ САМО ЗРЕЛИЩА.

    10:33 23.10.2026

  • 3 хаха

    0 0 Отговор
    Какви са тези допълнения за промени в данъците? Не е ли нормално хората да знаят какво се обсъжда, след като ще се отрази на джоба им? Аз не съм член на синдикати, не членувам в работодателски организации. Как те единствено знаят какво се обдъжда и ще решават за моя джоб, като само ще ми бъде снесено после колко повече да плащам?
    Същото е като с евродирективите- обсъждат ги далеч от хората, 0 отразяване и след 1-2г тупкат, че трябва да го въведем, защото закъсняваме със срока и идват санкции. Примерно колко във форума са чували, че от 1.2028 трябва да въведем в горивата СО2 такси? Сега сме и протестирали да променят или отложат схемата. А защо нашите евродепутати са гласували изобщо за нея и кои са били за или против?


    Базов и реалистичен диапазон (Ценови таван по директива)

    Директивата предвижда предпазен механизъм, който цели да задържи цената на въглеродните емисии до 45 евро на тон CO₂ (изчислено по цени от 2020 г.). Поради инфлацията, номиналният таван през 2028 г. се очаква да бъде около 55 – 60 евро на тон. При тези нива изчисленията на експертите и Българската петролна и газова асоциация (БПГА) сочат:
    - Около 11 – 12 евроцента на литър за бензин и дизел като чиста себестойност на емисиите без ДДС.
    - Между 15 и 20 евроцента на литър с включено ДДС, когато се начисли 20% данък и се добавят съпътстващите разходи като вноските за енергийна ефективност. Това се приема за официалния и най-вероятен първоначален диапазон на оскъпяване.

    2. Песи

    Коментиран от #4

    10:42 23.10.2026

  • 4 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Песимистичен сценарий (Без пазарен контрол)

    Тъй като системата е пазарна и предлагането на квоти ще бъде с 20% по-малко от търсенето (с ежегодно свиване на обема), петролният сектор изразява опасения, че защитният таван от 45 евро може да се окаже неефективен на свободния пазар.
    - Проучване на УНСС разглежда по-тежки сценарии, при които квотите могат драстично да поскъпнат, което в най-лошия случай би довело до скок на дребно с над 1.40 евро на литър гориво в дългосрочен план.
    - Поради тази причина България, съвместно с асоциации от Полша, Румъния, Чехия, Словакия и Гърция, официално подкрепи декларация с искане към Европейската комисия за преразглеждане на дизайна и допълнително отлагане на схемата.

    Коментиран от #5, #6, #7

    10:43 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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