Тристранният съвет обсъжда данъчни промени и минимална заплата

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда данъчни промени и проект за нов размер на минималната работна заплата за 2027 г. Заседанието е насрочено за 9:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.
В дневния ред са включени проекти за изменение и допълнение на осем закона. Сред тях са Законът за данъците върху доходите на физическите лица, Законът за корпоративното подоходно облагане и Законът за данък върху добавената стойност.
Представителите на държавата, работодателските организации и синдикатите ще разгледат още предложения за промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството.
В обсъждането са включени и промени в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, както и в Закона за хазарта.
Проект за минималната заплата от 1 януари 2027 г.
Отделна точка предвижда разглеждане на проект на постановление на Министерския съвет за определяне на размера на минималната работна заплата в страната от 1 януари 2027 г.
В публикуваната информация за заседанието не е посочена конкретна сума за минималното трудово възнаграждение. Предложенията в данъчната и трудовата сфера ще бъдат обсъдени от трите страни в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо Лъжеца
Що дигна 5 и измисли нови 4 бе руски агент?
10:29 23.10.2026
2 ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО
10:33 23.10.2026
3 хаха
Същото е като с евродирективите- обсъждат ги далеч от хората, 0 отразяване и след 1-2г тупкат, че трябва да го въведем, защото закъсняваме със срока и идват санкции. Примерно колко във форума са чували, че от 1.2028 трябва да въведем в горивата СО2 такси? Сега сме и протестирали да променят или отложат схемата. А защо нашите евродепутати са гласували изобщо за нея и кои са били за или против?
Базов и реалистичен диапазон (Ценови таван по директива)
Директивата предвижда предпазен механизъм, който цели да задържи цената на въглеродните емисии до 45 евро на тон CO₂ (изчислено по цени от 2020 г.). Поради инфлацията, номиналният таван през 2028 г. се очаква да бъде около 55 – 60 евро на тон. При тези нива изчисленията на експертите и Българската петролна и газова асоциация (БПГА) сочат:
- Около 11 – 12 евроцента на литър за бензин и дизел като чиста себестойност на емисиите без ДДС.
- Между 15 и 20 евроцента на литър с включено ДДС, когато се начисли 20% данък и се добавят съпътстващите разходи като вноските за енергийна ефективност. Това се приема за официалния и най-вероятен първоначален диапазон на оскъпяване.
2. Песи
Коментиран от #4
10:42 23.10.2026
4 хаха
До коментар #3 от "хаха":Песимистичен сценарий (Без пазарен контрол)
Тъй като системата е пазарна и предлагането на квоти ще бъде с 20% по-малко от търсенето (с ежегодно свиване на обема), петролният сектор изразява опасения, че защитният таван от 45 евро може да се окаже неефективен на свободния пазар.
- Проучване на УНСС разглежда по-тежки сценарии, при които квотите могат драстично да поскъпнат, което в най-лошия случай би довело до скок на дребно с над 1.40 евро на литър гориво в дългосрочен план.
- Поради тази причина България, съвместно с асоциации от Полша, Румъния, Чехия, Словакия и Гърция, официално подкрепи декларация с искане към Европейската комисия за преразглеждане на дизайна и допълнително отлагане на схемата.
Коментиран от #5, #6, #7
10:43 23.10.2026
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