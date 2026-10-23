Тристранният съвет обсъжда данъчни промени и минимална заплата

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда данъчни промени и проект за нов размер на минималната работна заплата за 2027 г. Заседанието е насрочено за 9:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.

В дневния ред са включени проекти за изменение и допълнение на осем закона. Сред тях са Законът за данъците върху доходите на физическите лица, Законът за корпоративното подоходно облагане и Законът за данък върху добавената стойност.

Представителите на държавата, работодателските организации и синдикатите ще разгледат още предложения за промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството.

В обсъждането са включени и промени в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, както и в Закона за хазарта.

Проект за минималната заплата от 1 януари 2027 г.

Отделна точка предвижда разглеждане на проект на постановление на Министерския съвет за определяне на размера на минималната работна заплата в страната от 1 януари 2027 г.

В публикуваната информация за заседанието не е посочена конкретна сума за минималното трудово възнаграждение. Предложенията в данъчната и трудовата сфера ще бъдат обсъдени от трите страни в Националния съвет за тристранно сътрудничество.