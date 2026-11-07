Минималните осигурителни прагове се увеличават с 6,4%

Минималните осигурителни доходи се увеличават с 6,4% от 1 януари 2027 г. Това е записано в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване, който предстои да бъде обсъден от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт в понеделник. Увеличението е свързано с предвидения ръст на минималната работна заплата до 660 евро.

Минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии ще бъдат актуализирани спрямо равнищата им за 2026 г. За ръководителите размерът ще бъде между 996 и 1375 евро, за специалистите – 879 евро, а за машинни оператори и монтажници – 703 евро.

„Предложеният размер е увеличение с 39,80 евро в сравнение с тазгодишния от 620,20 евро“, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при представянето на параметрите за минималната работна заплата.

Промяна в осигуровките за държавните служители

Проектът предвижда промяна в разпределението на осигурителните вноски между осигурителя и осигурените лица за държавните служители и заетите по Закона за съдебната власт.

За фондовете „Общо заболяване и майчинство“ и „Безработица“ се предлага съотношение 60 към 40. При фонд „Пенсии“ за родените преди 1960 г. 11,02% от вноската ще бъдат за сметка на осигурителя, а 8,78% – на осигурения. За родените след 1 януари 1960 г. съответните дялове ще бъдат 8,22% и 6,58%.

Предвижда се възнагражденията на тези категории служители да бъдат компенсирани, така че промяната в разпределението на вноските да не намали достигнатия им доход.

Предвидени са промени и в обезщетенията

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е заложен на 660 евро. В проектобюджета е записано още, че от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с очаквано увеличение между 7 и 8%.

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година се предвижда да бъде 450 евро. Това, както и останалите параметри, е част от проектобюджета и подлежи на обсъждане и приемане в рамките на бюджетната процедура.

Източници: bnrnews.bg