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Минималните осигурителни прагове се увеличават с 6,4%

Минималните осигурителни прагове се увеличават с 6,4%

7 Ноември, 2026 12:28 656 4

  • осигурителни прагове-
  • проектобюджет 2027-
  • нои-
  • самоосигуряващи се-
  • минимална работна заплата

Промяната е заложена в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. и трябва да влезе в сила от 1 януари

Минималните осигурителни прагове се увеличават с 6,4% - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Минималните осигурителни доходи се увеличават с 6,4% от 1 януари 2027 г. Това е записано в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване, който предстои да бъде обсъден от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт в понеделник. Увеличението е свързано с предвидения ръст на минималната работна заплата до 660 евро.

Минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии ще бъдат актуализирани спрямо равнищата им за 2026 г. За ръководителите размерът ще бъде между 996 и 1375 евро, за специалистите – 879 евро, а за машинни оператори и монтажници – 703 евро.

„Предложеният размер е увеличение с 39,80 евро в сравнение с тазгодишния от 620,20 евро“, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при представянето на параметрите за минималната работна заплата.

Промяна в осигуровките за държавните служители

Проектът предвижда промяна в разпределението на осигурителните вноски между осигурителя и осигурените лица за държавните служители и заетите по Закона за съдебната власт.

За фондовете „Общо заболяване и майчинство“ и „Безработица“ се предлага съотношение 60 към 40. При фонд „Пенсии“ за родените преди 1960 г. 11,02% от вноската ще бъдат за сметка на осигурителя, а 8,78% – на осигурения. За родените след 1 януари 1960 г. съответните дялове ще бъдат 8,22% и 6,58%.

Предвижда се възнагражденията на тези категории служители да бъдат компенсирани, така че промяната в разпределението на вноските да не намали достигнатия им доход.

Предвидени са промени и в обезщетенията

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е заложен на 660 евро. В проектобюджета е записано още, че от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с очаквано увеличение между 7 и 8%.

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година се предвижда да бъде 450 евро. Това, както и останалите параметри, е част от проектобюджета и подлежи на обсъждане и приемане в рамките на бюджетната процедура.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОГРАБВАТ БЪЛГАРИТЕ

    3 1 Отговор
    За да дават на Зеленски.

    Коментиран от #3

    12:33 07.11.2026

  • 2 Хаха

    3 2 Отговор
    Ее то много бе
    Що някой от многото пп не живее с 660€???

    12:35 07.11.2026

  • 3 Сесесере

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ОГРАБВАТ БЪЛГАРИТЕ":

    Нали тия не даваха на зеленски бе, бяха предишните май! Нали вие русофилите си ги избрахте, а сега пак рев!

    13:25 07.11.2026

  • 4 Дим в очите

    0 0 Отговор
    Родените преди 1960 не трябва ли вече да са пенсионери? Защо процентът
    на осигуровките им за пенсия е по-голям?
    Евтин труд - ниски пенсии. И понеже това не е достатъчно, публичният ресурс се пренасочва в чпф с примамката "онаследяване", масажираща глупавата алчност на егоиста...
    Продължават геройски боковото щавене.
    Строим развит дивашки капитализъм.

    13:57 07.11.2026