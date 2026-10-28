„Български пощи“ получава 14 млн. евро заем

„Български пощи“ ще получи заем от 14 млн. евро, реши Министерският съвет. Средствата са предназначени за покриване на разходи по договора между Министерството на транспорта и дружеството за обмяната на левове в евро.

Необходимостта от финансирането е свързана с недостиг на средства за текущите разходи на пощенския оператор през ноември и декември. От пресслужбата на Министерския съвет уточняват, че заемът ще осигури изплащането на заплатите на служителите, охраната на обектите, както и превоза на пратки и печатни издания.

„Български пощи“ има недостиг на средства за покриване на текущите си разходи през ноември и декември.

Финансирането е свързано и с ангажиментите на дружеството по обмяната на левове в евро. Услугата е част от подготовката за преминаването към единната европейска валута и се изпълнява по договор с Министерството на транспорта.

Срокът за възстановяване е до септември 2027 г.

„Български пощи“ трябва да възстанови предоставените средства до 30 септември 2027 г. В решението на правителството не са посочени допълнителни параметри по заема, включително лихвен процент или график за усвояване.

Отпускането на средствата цели да гарантира непрекъсването на основни дейности на пощенския оператор в края на годината, сред които изплащането на възнагражденията, охраната и доставката на пратки и печатни издания.

Източници: bnrnews.bg