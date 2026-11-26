Парламентът обсъжда промените в подоходното и корпоративното облагане, заложени в законодателния пакет към проектобюджета за 2027 г. Законопроектите вече са приети на първо четене в пленарната зала, а бюджетната комисия ги одобри на второ четене.

Най-спорната мярка е въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата за определени икономически сектори през 2027 г. Обхватът включва банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и големи търговци на храни. За търговците с основна дейност търговия с храни е записан праг от 25 млн. евро нетни приходи от продажби.

Според предложените текстове 30% от данъка може да бъде преотстъпван за конкретни цели, сред които инвестиции и формиране на резерви. Мярката не променя стандартното корпоративно облагане на обичайната печалба. От „Прогресивна България“ определиха становището на Европейската централна банка за ефекта върху банковия сектор като „бланкетно“, докато представители на опозицията предупредиха за възможни последици за инвеститорите и клиентите на банките.

Промени за бизнеса

Пакетът предвижда работодателите да могат да предоставят до 200 евро месечно под формата на ваучери за храна. Сумата до 102,26 евро остава необлагаема, а върху превишението се предлага окончателен данък от 7%, който ще бъде удържан и внасян от работодателя.

Срокът за пренасяне на данъчни загуби се увеличава от пет на десет години. Едновременно с това се въвежда ограничение до 70% от положителния данъчен финансов резултат, което означава, че най-малко 30% от него ще остане облагаем с корпоративен данък.

Предлага се и ускорена данъчна амортизация за технологии с изкуствен интелект, високопроизводителна изчислителна техника и сървърна инфраструктура. Стойностният праг за данъчните дълготрайни материални и нематериални активи се увеличава от 700 лева на 1000 евро.

По-високи облекчения за родители

В частта за данъците върху доходите на физическите лица са предвидени по-високи облекчения за деца и деца с увреждания. Между първо и второ четене са прецизирани текстовете за ново облекчение до 2000 евро от данъчната основа на работещ родител за разходи, свързани с развитието на детето.

В обхвата на облекчението са включени не само образователни, здравни и спортни дейности, но и културни занимания. Предложенията ще станат задължителни правила едва след окончателното им гласуване в пленарната зала и обнародването на законите.

Депутатите трябва да разгледат и останалите текстове от данъчния пакет, свързани с местните данъци и такси, акцизите и данъка върху добавената стойност.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg