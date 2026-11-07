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Работодатели и синдикати с различни оценки за Бюджет 2027

Работодатели и синдикати с различни оценки за Бюджет 2027

7 Ноември, 2026 12:31 617 5

  • бюджет 2027-
  • минимална работна заплата-
  • доходи-
  • синдикати-
  • работодатели

АИКБ вижда по-строга финансова политика, а КТ „Подкрепа“ поставя под въпрос приходите и размера на минималните доходи

Работодатели и синдикати с различни оценки за Бюджет 2027 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проектът за Бюджет 2027 раздели оценките на работодатели и синдикати. Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов видя в него движение към по-строга финансова политика, докато главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев определи част от заложените доходи като твърде ниски.

Двамата коментираха план-сметката в „Интервюто в Новините на NOVA“.

Работодателите виждат фискална консолидация

Добрин Иванов отхвърли твърденията за предстояща рецесия. По думите му рецесия би означавала спад на брутния вътрешен продукт, докато средносрочната бюджетна прогноза за периода 2027–2029 г. предвижда икономически растеж. Той посочи и че възнагражденията се увеличават с темп, който изпреварва инфлацията.

„Такава ситуация предполага спад на брутния вътрешен продукт, докато средносрочната бюджетна прогноза за периода 2027–2029 г. предвижда икономически растеж“, каза Иванов.

Според него проектът показва стремеж към фискална консолидация чрез ограничаване на разходите и стабилизиране на публичните финанси. Иванов подкрепи определението на финансовия министър, че това е „бюджет на вразумяването“.

Той предупреди, че продължаването на политиката по увеличаване на социалните плащания, пенсиите и заплатите чрез заеми би довело до сериозни финансови проблеми.

КТ „Подкрепа“ очаква резерви в приходите

Атанас Кацарчев изрази различно мнение за част от параметрите. Според него заложената инфлация е прекалено ниска, което може да означава наличие на резерви в приходната част на бюджета.

„Минимална работна заплата от 660 евро е твърде ниска, както и минималната пенсия от 374 евро, която дори е под линията на бедност“, посочи Кацарчев.

Проектът предвижда минималната работна заплата да бъде 660 евро. Предвидено е заплатите в бюджетната сфера да се увеличат с 5%, а възнагражденията на педагогическите специалисти – със 7,5%. Заложено е също увеличение на социалните разходи и по-голяма зависимост на осигурителната система от държавния бюджет.

Иванов и Кацарчев уточниха, че все още не са имали възможност да се запознаят подробно с всички параметри на план-сметката. Кацарчев заяви, че КТ „Подкрепа“ ще направи по-задълбочен анализ през почивните дни.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Величко

    3 0 Отговор
    Дааа ... , работодателите мечтаят за робовладелския строй ... Ако може роби да им работят без пари !

    Коментиран от #5

    12:44 07.11.2026

  • 2 Каква изненада

    3 0 Отговор
    Червеният олигарх Васил Велев харесвал бюджета.Е как няма ,кото му пълни джоба,за сметка на работниците .

    12:47 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 провинциалист от провинция Тракия

    0 0 Отговор
    Непонятно! Всички проповядващи нулевите рискове в еврозоната сега подскачат като ужилени...

    12:48 07.11.2026

  • 5 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Величко":

    Ще си купят хуманоидни роботи.Те излизат по едно евро на час.

    12:48 07.11.2026