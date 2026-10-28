Продуктите на Apple вече не са неуловима цел за измамниците. Това сочат резултатите от проучване на BI.ZONE Threat Intelligence, анализиращо тенденциите на пазарите в даркнет за периода 2023-2025 г.

„Разглеждайки не само броя на обявите, но и състава на пазара, е ясно, че macOS постепенно губи статута си на трудна цел и се превръща в често срещана платформа в портфолиото на MaaS, наравно с Windows. През 2024 г. обявите се състоеха от скъпи, еднократни инструменти с изходен код, струващ десетки хиляди долари, и строг лимит за копиране. През 2026 г. те се пускат почти месечно, а минималната цена е паднала до 70 долара“, отбеляза Олег Скулкин, ръководител на BI.ZONE Threat Intelligence.

Според проучването, броят на предлаганите злонамерени програми за macOS е нараснал с повече от една трета в сравнение с 2023-2024 г. и се е увеличил шест пъти на годишна база в сравнение с 2025 г. Отбелязва се, че докато инструментите за macOS преди са били пускани поотделно и са можели да се продават изключително на един потребител, сега нови обяви се появяват почти ежемесечно. Цените на програмите варират от 70 до 20 000 USD.