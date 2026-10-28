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Продуктите на Apple вече не са неуловима цел за измамниците

Продуктите на Apple вече не са неуловима цел за измамниците

28 Октомври, 2026 12:23 310 0

  • apple-
  • пробив-
  • зловреден софтуер

Броят на предложенията за зловреден софтуер за macOS се е увеличил с повече от една трета в сравнение с 2023-2024 години

Продуктите на Apple вече не са неуловима цел за измамниците - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Продуктите на Apple вече не са неуловима цел за измамниците. Това сочат резултатите от проучване на BI.ZONE Threat Intelligence, анализиращо тенденциите на пазарите в даркнет за периода 2023-2025 г.

„Разглеждайки не само броя на обявите, но и състава на пазара, е ясно, че macOS постепенно губи статута си на трудна цел и се превръща в често срещана платформа в портфолиото на MaaS, наравно с Windows. През 2024 г. обявите се състоеха от скъпи, еднократни инструменти с изходен код, струващ десетки хиляди долари, и строг лимит за копиране. През 2026 г. те се пускат почти месечно, а минималната цена е паднала до 70 долара“, отбеляза Олег Скулкин, ръководител на BI.ZONE Threat Intelligence.

Според проучването, броят на предлаганите злонамерени програми за macOS е нараснал с повече от една трета в сравнение с 2023-2024 г. и се е увеличил шест пъти на годишна база в сравнение с 2025 г. Отбелязва се, че докато инструментите за macOS преди са били пускани поотделно и са можели да се продават изключително на един потребител, сега нови обяви се появяват почти ежемесечно. Цените на програмите варират от 70 до 20 000 USD.


САЩ
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