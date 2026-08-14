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Apple предупреждава потребители в 110 държави за шпионски атаки

Apple предупреждава потребители в 110 държави за шпионски атаки

14 Август, 2026 22:19 536 0

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Известието се появява директно на заключения екран на iPhone

Apple предупреждава потребители в 110 държави за шпионски атаки - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Apple изпрати нова серия предупреждения до потребители в 110 държави, чиито устройства може да са били обект на шпионски атаки, съобщава TechCrunch.

Известието се появява директно на заключения екран на iPhone и информира потребителите, че Apple е открила целенасочена шпионска атака. Компанията също така е изпратила предупреждения по имейл и ги показва при влизане в акаунт. Apple твърди, че е уведомила потребители в повече от 150 държави, откакто е започнала програмата за предупреждения.

Получаването на такова предупреждение не означава автоматично, че устройството вече е било джейлбрейкнато (jailbroken), но потребителите се съветват да предприемат незабавни защитни мерки. По-конкретно, Apple препоръчва активиране на режим „Заключване“, който значително ограничава обхвата на потенциалните атаки.


САЩ
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