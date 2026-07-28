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Apple стана втората компания в историята с пазарна капитализация над 5 трилиона долара

Apple стана втората компания в историята с пазарна капитализация над 5 трилиона долара

28 Юли, 2026 23:25 540 5

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Nvidia за първи път надмина границата от 5 трилиона долара през октомври 2025 година

Apple стана втората компания в историята с пазарна капитализация над 5 трилиона долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският технологичен гигант Apple стана втората компания в историята, която надмина границата от 5 трлн. USD по пазарна капитализация.

В началото на търговията на 28 юли цената на акциите на компанията се повиши до 342,89 USD, което ѝ позволи да надмине границата от 5 трлн. USD. Впоследствие цената на акциите на Apple спадна, оставяйки пазарната ѝ капитализация на 4,94 трлн. USD. Apple остава най-голямата компания в индекса S&P 500.

Nvidia за първи път надмина границата от 5 трлн. USD по пазарна капитализация през октомври 2025 г. Компанията се оценява на 4,75 млрд. USD.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    3 2 Отговор
    Путлер открадна толкова за 10 години, а е и неук и неграмотен.

    23:45 28.07.2026

  • 2 авантгард

    2 1 Отговор
    Брех, хамериканския талер съвсем се балонирал.

    00:09 29.07.2026

  • 3 Евала!

    1 3 Отговор
    Само Епъл има пазарна стойност 2,5 пъти по-голяма, отколкото цялата русия, с всичките ѝ нефт, газ, железа и диаманти.

    Коментиран от #4

    00:10 29.07.2026

  • 4 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евала!":

    Това е "пазарна" стойност! Смешник!

    00:13 29.07.2026

  • 5 авантгард

    0 1 Отговор
    Какво са 5 трилиона, то дългът то т.нар. щати е над 33 трилиона.
    Всяка година есента т.нар. им правителство обявява фалит, прекратява много обществени услуги и се моли на т.нар. конгрес да им разреши да вземат нов заем.
    Не могат лихвите по старите да си плащат.

    00:16 29.07.2026