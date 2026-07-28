Apple стана втората компания в историята с пазарна капитализация над 5 трилиона долара

Американският технологичен гигант Apple стана втората компания в историята, която надмина границата от 5 трлн. USD по пазарна капитализация.

В началото на търговията на 28 юли цената на акциите на компанията се повиши до 342,89 USD, което ѝ позволи да надмине границата от 5 трлн. USD. Впоследствие цената на акциите на Apple спадна, оставяйки пазарната ѝ капитализация на 4,94 трлн. USD. Apple остава най-голямата компания в индекса S&P 500.

Nvidia за първи път надмина границата от 5 трлн. USD по пазарна капитализация през октомври 2025 г. Компанията се оценява на 4,75 млрд. USD.