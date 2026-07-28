Apple стана втората компания в историята с пазарна капитализация над 5 трилиона долара

Американският технологичен гигант Apple стана втората компания в историята, която надмина границата от 5 трлн. USD по пазарна капитализация.
В началото на търговията на 28 юли цената на акциите на компанията се повиши до 342,89 USD, което ѝ позволи да надмине границата от 5 трлн. USD. Впоследствие цената на акциите на Apple спадна, оставяйки пазарната ѝ капитализация на 4,94 трлн. USD. Apple остава най-голямата компания в индекса S&P 500.
Nvidia за първи път надмина границата от 5 трлн. USD по пазарна капитализация през октомври 2025 г. Компанията се оценява на 4,75 млрд. USD.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
23:45 28.07.2026
2 авантгард
00:09 29.07.2026
3 Евала!
Коментиран от #4
00:10 29.07.2026
4 Име
До коментар #3 от "Евала!":Това е "пазарна" стойност! Смешник!
00:13 29.07.2026
5 авантгард
Всяка година есента т.нар. им правителство обявява фалит, прекратява много обществени услуги и се моли на т.нар. конгрес да им разреши да вземат нов заем.
Не могат лихвите по старите да си плащат.
00:16 29.07.2026