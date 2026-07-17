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Apple става най-голямата компания в света по пазарна капитализация

Apple става най-голямата компания в света по пазарна капитализация

17 Юли, 2026 22:07 653 4

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Цифрата достигна 4,9 трилиона долара

Apple става най-голямата компания в света по пазарна капитализация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската корпорация Apple надмина Nvidia по пазарна капитализация и се превърна в най-ценната компания в света, според данни за търговия.

Към 15:37 ч. българско време акциите на Apple на Nasdaq се повишиха с 0,2%, търгувайки се на цена от 333,94 USD за акция. До 15:42 ч. българско време акциите ускориха покачването си до 334,03 USD за акция (ръст от 0,23%).

Междувременно акциите на Nvidia паднаха с 4,37%, търгувайки се на цена от 198,34 долара за акция, според данни за търговия към 15:42 ч. българско време. Индексът Nasdaq 100 се понижи с 2,59% до 28 274,85 пункта.

Пазарната капитализация на Apple достигна 4,9 трилиона долара. Nvidia (4,83 трилиона долара) и компанията майка на Google Alphabet (4,19 трилиона долара) също се нареждат сред трите най-големи компании по пазарна капитализация.

Както отбеляза Bloomberg, издигането на Apple до първото място по пазарна капитализация се дължи на отлив на инвестиции от технологичния сектор, по-специално на спад в цената на акциите на Nvidia след пускането на нов модел от китайския стартъп Moonshot AI, способен да се конкурира с най-добрите разработки на OpenAI и Anthropic, които използват чипове на Nvidia.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бяла мечка

    1 2 Отговор
    Хахахахах на.ХАРТИЯ.

    Коментиран от #3

    22:11 17.07.2026

  • 2 Бяла мечка

    1 1 Отговор
    И денег неть.

    22:13 17.07.2026

  • 3 костя копея

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бяла мечка":

    Ама пък Толиати дето произвежда ЛАДА-ЖИГУЛИ е топ 1 във вселената с 25 трилиона не на хартия , а на живо.

    22:16 17.07.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Което е повече от абсурдно - вече не предлага нищо уникално - напротив продуктите и стават все по зле.

    Брутално надценени акции, които само спекулант може да докосне!

    22:42 17.07.2026