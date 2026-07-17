Apple става най-голямата компания в света по пазарна капитализация

Американската корпорация Apple надмина Nvidia по пазарна капитализация и се превърна в най-ценната компания в света, според данни за търговия.

Към 15:37 ч. българско време акциите на Apple на Nasdaq се повишиха с 0,2%, търгувайки се на цена от 333,94 USD за акция. До 15:42 ч. българско време акциите ускориха покачването си до 334,03 USD за акция (ръст от 0,23%).

Междувременно акциите на Nvidia паднаха с 4,37%, търгувайки се на цена от 198,34 долара за акция, според данни за търговия към 15:42 ч. българско време. Индексът Nasdaq 100 се понижи с 2,59% до 28 274,85 пункта.

Пазарната капитализация на Apple достигна 4,9 трилиона долара. Nvidia (4,83 трилиона долара) и компанията майка на Google Alphabet (4,19 трилиона долара) също се нареждат сред трите най-големи компании по пазарна капитализация.

Както отбеляза Bloomberg, издигането на Apple до първото място по пазарна капитализация се дължи на отлив на инвестиции от технологичния сектор, по-специално на спад в цената на акциите на Nvidia след пускането на нов модел от китайския стартъп Moonshot AI, способен да се конкурира с най-добрите разработки на OpenAI и Anthropic, които използват чипове на Nvidia.