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Руснаци обясниха как измамници успяват да блокират устройства на Apple

Руснаци обясниха как измамници успяват да блокират устройства на Apple

18 Юли, 2026 21:11 977 4

  • apple-
  • руснаци-
  • уязвимост-
  • сигурност

Това е възможно поради спецификата на услугите за сигурност

Руснаци обясниха как измамници успяват да блокират устройства на Apple - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Измамниците от разстояние блокират устройства на Apple не поради директни софтуерни грешки, а поради специфичното внедряване на услугите за сигурност и тяхното използване от потребителите. Това съобщиха от пресцентъра на руското министерство на вътрешните работи в отговор на запитване на агенцията.

„Уязвимостта възниква не поради директни софтуерни грешки, а поради спецификата на внедряването на услугите за сигурност и тяхното използване от потребителите“, заяви пресцентърът.

Министерството на вътрешните работи отбеляза, че блокирането на устройства чрез компрометиране на iCloud експлоатира легитимни механизми за сигурност на Apple и се открива редовно. „Използвайки техники за социално инженерство, нападателите получават достъп до iCloud акаунтите на жертвите. След това използват функцията FindMy iPhone и Activation Lock, за да заключат дистанционно устройството (iPhone, iPad или Mac)“, съобщи агенцията.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оптимист

    6 1 Отговор
    Само изборните машини не могат да бъдат хакнати нито от руснаците, нито от измамниците.
    Техния софуер е сигурен и гарантиран.

    21:19 18.07.2026

  • 2 Епааа

    14 3 Отговор
    Ябълката са много надценени боклуци...

    Коментиран от #3

    21:22 18.07.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Епааа":

    Но за сметка на това са една торба пари...

    22:16 18.07.2026

  • 4 Някой

    1 4 Отговор
    Подозирам, че това е компромат спретнат от неуспели. Ако руснаците бяха успели, те щяха да са построили Епъл. Русия е можеща, колкото Бай Ганьо да построи Айфеловата кула. Но Ганьо казва как че я гръмне с 200 кила динамит. То и динамита на е изобретение ба Ганьо.

    22:30 18.07.2026