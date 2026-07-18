Руснаци обясниха как измамници успяват да блокират устройства на Apple

Измамниците от разстояние блокират устройства на Apple не поради директни софтуерни грешки, а поради специфичното внедряване на услугите за сигурност и тяхното използване от потребителите. Това съобщиха от пресцентъра на руското министерство на вътрешните работи в отговор на запитване на агенцията.
„Уязвимостта възниква не поради директни софтуерни грешки, а поради спецификата на внедряването на услугите за сигурност и тяхното използване от потребителите“, заяви пресцентърът.
Министерството на вътрешните работи отбеляза, че блокирането на устройства чрез компрометиране на iCloud експлоатира легитимни механизми за сигурност на Apple и се открива редовно. „Използвайки техники за социално инженерство, нападателите получават достъп до iCloud акаунтите на жертвите. След това използват функцията FindMy iPhone и Activation Lock, за да заключат дистанционно устройството (iPhone, iPad или Mac)“, съобщи агенцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оптимист
Техния софуер е сигурен и гарантиран.
21:19 18.07.2026
2 Епааа
Коментиран от #3
21:22 18.07.2026
3 Евгени от Алфапласт
До коментар #2 от "Епааа":Но за сметка на това са една торба пари...
22:16 18.07.2026
4 Някой
22:30 18.07.2026