Apple съди Великобритания за достъп до потребителски данни

Американската корпорация Apple е завела дело, оспорвайки исканията на британските власти за предоставяне на достъп до криптирани потребителски данни, съобщава Financial Times.

Жалбата е подадена до специализиран британски трибунал, който разглежда дела, свързани с предполагаемо правителствено наблюдение на граждани. Делото е съсредоточено върху искането на правителството за предоставяне на достъп до криптирани облачни резервни копия на потребителски данни от Обединеното кралство.

По-рано, през 2025 г., след натиск от САЩ, британските власти се отказаха от първоначалното си искане, което би осигурило широк достъп до криптирана потребителска информация на Apple. По-късно обаче Лондон издаде на компанията ново „известие за технически възможности“, което изискваше от компанията да предостави на британските власти потребителски данни по целия свят, с изключение на гражданите на САЩ.

Apple реши да оспори това искане в съда, смятайки, че то нарушава правата на потребителите на поверителност. Британските власти, от своя страна, обясняват необходимостта от подобни мерки, като посочват борбата с тероризма и насилствените престъпления.