Спадът на чуждестранните посещения в България се задълбочава през септември

Посещенията на чужди граждани в България са намалели с 4.1% през септември 2026 г. спрямо същия месец на миналата година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Регистрирани са 1 251.9 хил. посещения.

Спадът се задълбочава в сравнение с предходните два месеца. През август посещенията са били с 2.1% по-малко на годишна база, а през юли намалението е 1.2%.

Най-силен спад при посещенията с други цели

„Регистрирано е намаление с 6.3% на пътуванията с други цели и с 3.1% - с цел почивка и екскурзия“, посочва НСИ.

Посещенията с други цели, в които влизат пътувания извън почивка, служебни ангажименти и транзит, намаляват с 6.3%. Пътуванията с цел почивка и екскурзия са с 3.1% по-малко. Единствено посещенията със служебна цел отчитат ръст - с 0.3%.

Почивките и екскурзиите формират 47.4% от всички посещения на чужденци през месеца. Делът на пътуванията с други цели е 42.2%, а на служебните посещения - 10.4%.

Транзитните преминавания през страната са 390.3 хил., или 31.2% от всички посещения. Това означава, че част от отчетения общ брой не представлява престой на туристи в България.

Турция и Румъния са водещите пазари

Гражданите на държави от Европейския съюз са реализирали 684.2 хил. посещения, което е 54.7% от общия брой. Най-голям е делът на посещенията от Румъния сред гражданите на ЕС.

От групата на другите европейски държави са отчетени 462.7 хил. посещения, или 37.0% от всички. Най-много са посещенията от Турция - 207.3 хил.

В общата класация следват Румъния с 201.4 хил. посещения, Украйна със 104.1 хил., Гърция със 101.0 хил., Германия с 92.6 хил. и Полша с 92.3 хил. посещения. Сред водещите пазари са още Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Чехия.

Българите пътуват повече зад граница

На фона на спада при входящите посещения пътуванията на български граждани в чужбина се увеличават. През септември са отчетени 1 031.7 хил. пътувания, което е с 2.7% повече спрямо същия месец на 2025 г.

Най-предпочитаната дестинация е Турция с 297.4 хил. пътувания, следвана от Гърция с 286.2 хил. Най-голям дял от пътуванията на българите заемат почивките и екскурзиите - 47.6%, следвани от пътуванията с други цели - 38.4%, и служебните пътувания - 14.0%.

Източници: focus-news.net, news.bg, bta.bg