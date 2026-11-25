България бе избрана за заместник-председател на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) за 2027 г. Решението беше взето днес на 127-ата сесия на Изпълнителния съвет в Абу Даби, в която участва министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Страната ни поема подобна висока позиция в глобалната организация за първи път от създаването на Министерството на туризма. „През 2027 г. България ще бъде фактор в определянето на приоритетите на световния туризъм. Ще използваме тази възможност, за да поставим във фокуса въпроси, по които работим и у нас - как да вземаме по-добри решения на базата на данни, как да подготвяме кадри за сектора и как да развиваме туризма, като опазваме културното наследство“, заяви министър Димитров. Членовете на Изпълнителния съвет дадоха висока оценка на работата на България в рамките на мандата ѝ в Съвета за периода 2023–2027 г. и приноса ѝ към международното сътрудничество в туризма.

Като заместник-председател страната ни ще има по-активна роля в работата на UN Tourism. През юни 2027 г. предстои и домакинство на Световната конференция за култура и туризъм, която България подготвя съвместно с UN Tourism под егидата на ЮНЕСКО. Тя ще се проведе в София и Казанлък с участието на генералния секретар на UN Tourism Шейха Ал Нуаис и генералния директор на ЮНЕСКО Халед ел Енани.

България ще представи традициите в Розовата долина и съкровищата в Долината на тракийските царе. Сред тях е Казанлъшката тракийска гробница, вписана в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.