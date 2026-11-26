Българската маслодайна роза вече има свое място в Gardens by the Bay в Сингапур. За първи път в емблематичния градински комплекс са засадени 20 растения от вида Rosa damascena, предоставени от Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък.

Церемонията се е състояла в оранжерията Flower Dome с участието на заместник-министъра на туризма Георги Тодоров, посланика на България в Сингапур Таня Димитрова и главния изпълнителен директор на Gardens by the Bay Феликс Ло. Министерството на туризма е съдействало за логистиката по доставянето на растенията.

„Розата е един от най-красивите и разпознаваеми символи на България и може да я представя пред милионите хора, които посещават Сингапур“, заяви Георги Тодоров. Той представи Розовата долина като международна туристическа дестинация и определи присъствието на българската роза в комплекса като възможност за популяризиране на природното и културното наследство на страната в Югоизточна Азия.

„България може да предложи на туристите съвкупност от преживявания, каквито трудно могат да бъдат открити другаде – древна история, културни маршрути, планини, море, минерални извори, винен и кулинарен туризъм, автентични традиции“, посочи заместник-министърът.

Разговори за партньорства в туризма

В рамките на посещението Тодоров се е срещнал с Грейс Фу – министър на устойчивото развитие и околната среда на Сингапур, която отговаря и за търговските отношения на страната. Проведени са разговори и с представители на Съвета по туризъм на Сингапур, туристическата платформа Klook и Националната асоциация на туристическите агенции в Сингапур.

Обсъдени са развитието на двустранното сътрудничество в туризма и възможностите за създаване на преки партньорства между бизнеса от България и Сингапур.

Gardens by the Bay се простира върху 101 хектара край залива Марина Бей и включва три крайбрежни градини. В комплекса има повече от 1,5 милиона растения, а сред основните му пространства са Flower Dome, Cloud Forest и вертикалните градини Supertrees. През декември 2023 г. обектът посрещна своя 100-милионен посетител.

Засаждането на българските рози съвпада с подготовката за 60-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Сингапур. Те са установени на 20 ноември 1967 г., а годишнината ще бъде отбелязана през 2027 г.

Източници: fakti.bg