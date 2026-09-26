Забраната на хазартната реклама отваря спор за пазара и медиите

Правителството предложи на обществено обсъждане промени в Закона за хазарта, които въвеждат на практика пълна забрана на рекламата на хазарт. Единственото посочено изключение е възможността оператори да подкрепят спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Предвижда се още да бъдат премахнати ярките светещи реклами и обозначения по витрините на казината и игралните зали.

Седмица по-рано „Продължаваме промяната – Демократична България“ внесе свои предложения за пълна забрана, включително на спонсорството в медиите и на съобщенията за бонуси. Инициативите все още са на етап законопроекти и обществено обсъждане.

Доклад оценява нерегулирания пазар на 91,6 млрд. евро

Според доклад на Gaming Compliance International, поръчан от Campaign for Fairer Gambling, нерегулираните онлайн оператори са реализирали 91,6 млрд. евро през 2025 г. от потребители в Европейския съюз. Това представлява 72% от общия онлайн хазартен пазар, оценен на 128 млрд. евро. Докладът посочва, че сивият сектор е нараснал със 74% за две години, а пропуснатите данъчни приходи достигат 22 млрд. евро годишно.

В анализа се твърди още, че 91% от хазартното съдържание, до което достигат потребителите, промотира нерегулирани оператори. Посочени са над 6200 нелицензирани оператора и 17 500 афилиейт партньори, които използват социални мрежи, инфлуенсъри и прикрита реклама.

Тези числа са оценки на авторите на доклада, а не официална статистика на Европейския съюз. Те подкрепят тезата, че ограничаването на легалната реклама не премахва автоматично рекламата, а може да промени каналите, през които потребителите достигат до хазартни услуги.

Италия и Белгия са сред посочваните примери

Италия забрани рекламата и спонсорството на хазарт от 1 януари 2019 г. Според цитирания анализ нелегалният пазар там вече се оценява на 29,8 млрд. евро, като 25,4 млрд. евро са свързани с онлайн хазарт. Италианският регулатор ADM е блокирал 492 сайта през 2023 г., 721 през 2024 г. и над 1000 през 2025 г.

В Белгия ограниченията върху рекламата започнаха през юли 2023 г. В подадения анализ се посочва, че играчите в нелегални сайтове са се увеличили с 6%, а депозитите там - с 4%. В същото време академични публикации отбелязват, че белгийският режим не е напълно всеобхватна забрана и че ефектът му трябва да се оценява внимателно.

Какво означава мярката за медиите

Хазартните оператори са сред значимите търговски рекламодатели в България. За националните телевизии загубата на този приход би била осезаема, но за по-малките и регионалните медии тя може да има по-тежки последици.

Регионалните редакции обичайно разчитат на търговска реклама и на договори с общини и институции за информационно обслужване. Ако частният рекламен пазар се свие, зависимостта от публични средства може да се увеличи. Това поставя въпроса за редакционната независимост, особено преди местните избори през 2027 г.

„Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата“, заяви премиерът Румен Радев при представянето на проекта. Той посочи, че целта е ограничаване на хазартните зависимости.

Промените предвиждат и цялото игрално оборудване да бъде свързано с НАП в реално време, както и нов модел на облагане и контрол върху операторите. Предстои общественото обсъждане да приключи, след което текстовете трябва да бъдат внесени за разглеждане от Народното събрание.

Източници: Фокус, PR Newswire