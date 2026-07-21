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Boeing иска от САЩ да окажат натиск върху ЕС относно заемите на Airbus

Boeing иска от САЩ да окажат натиск върху ЕС относно заемите на Airbus

21 Юли, 2026 15:23 668 2

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Американската компания е изненадана от съобщението на Европейската инвестиционна банка от 29 юни за заем от 3 милиарда евро за френския производител

Boeing иска от САЩ да окажат натиск върху ЕС относно заемите на Airbus - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания Boeing поиска от администрацията на САЩ да окаже натиск върху ръководството на ЕС по въпроса за финансирането на заем за европейския гигант в производството на самолети Airbus. Информацията е на аг. Reuters, която се позовава на писмо, изпратено от Boeing до американския търговски преговарящ Джеймисън Гриър.

В него се посочва, че Boeing е изненадана от обявяването на заем от 3 милиарда евро на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на 29 юни, като се има предвид, че само четири дни по-рано ЕС е подкрепил удължаване на тарифното примирие между двете страни. Boeing поиска от администрацията във Вашингтон да получи подробно обяснение на условията на заема, за да определи дали той е в съответствие със споразумението от 2021 г., което беше постигнато на фона на спорове относно субсидиите за производителите на самолети.

Коментирайки тази информация, ЕИБ заяви пред Ройтерс, че финансира хиляди компании годишно. „Това е лихвоносен заем и е част от цялостната дейност по финансиране на ЕИБ“, каза говорител.


САЩ
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  • 1 И защо?

    10 0 Отговор
    Когато на Боинг им наливаха пари не реваха...
    това че от години са забатачени и една читава машина не могат да извадят, никой не им е крив.

    15:39 21.07.2026

  • 2 Кон Спиратор

    5 0 Отговор
    Боинг първо да поръчат повече тиксо да облепят прозорците че нещо не им върви.

    15:57 21.07.2026