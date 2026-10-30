Tesco продава бизнеса си в Чехия и Словакия за 1,7 милиарда евро

Британската верига Tesco продава бизнеса си в Чехия и Словакия на нидерландската Ahold Delhaize. Общата стойност на сделката е около 1,7 млрд. евро, като сумата включва и лизинговите задължения по правилата на МСФО 16. Преди отчитането на тези задължения стойността на предприятието е приблизително 1,2 млрд. евро.

Tesco очаква да получи нетни парични постъпления от около 1,2 млрд. евро преди данъци и разходи по сделката. Продажбата подлежи на антитръстови и други регулаторни одобрения, а британската компания очаква приключването ѝ през втората половина на 2027 г. Ahold Delhaize посочва четвъртото тримесечие на 2027 г. като ориентировъчен срок.

Над 14 000 служители и стотици магазини

Споразумението обхваща всички магазини и офиси на Tesco в Чехия и Словакия, както и дистрибуционните центрове в Кралупи, Прешов и Беков. Операциите включват над 360 собствени супермаркета, хипермаркети и магазини за удобство, както и повече от 100 франчайз обекта. В тях работят над 14 000 души.

Чешкият и словашкият бизнес са реализирали комбинирани продажби от 2,9 млрд. британски лири за последния отчетен 52-седмичен период. Двете държави са осигурили и по-голямата част от коригираната оперативна печалба от 115 млн. британски лири, отчетена от централноевропейския регион на Tesco.

Унгарските операции не са част от споразумението и остават собственост и под управлението на Tesco. Компанията заявява, че ще продължи да разглежда възможностите за бъдещето на бизнеса си в Унгария.

Tesco се фокусира върху Великобритания и Ирландия

След приключването на сделката Tesco планира да насочи повече ресурси към основните си пазари във Великобритания и Ирландия. По-голямата част от нетните постъпления се очаква да бъде върната на акционерите чрез допълнителна програма за обратно изкупуване на акции.

„Сделката ще опрости групата, ще засили фокуса ни върху основните бизнеси във Великобритания и Ирландия и ще подкрепи продължаващите инвестиции в нашата хранителна търговия и възможностите, които ще осигурят бъдещ растеж“, заявява главният изпълнителен директор на Tesco Кен Мърфи.

Мърфи благодари на служителите в Чехия и Словакия за приноса им през последните 30 години и посочва, че до приключването на сделката операциите в двете държави ще останат част от Tesco. Ahold Delhaize, която в Чехия управлява веригата Albert, очаква придобиването да увеличи мащаба ѝ в Централна и Югоизточна Европа и да разшири присъствието ѝ на словашкия пазар.

Компанията посочва, че след интеграцията и преструктурирането на мрежата комбинираният бизнес на Albert и Tesco в Чехия се очаква да се превърне във водеща хранителна верига по пазарен дял. Това обаче ще зависи от регулаторните решения и от условията за финализиране на сделката.

Източници: creherald.com, za.investing.com