Жегине намалиха наполовина добива на ябълки и круши в Чехия

Реколтата от ябълки и круши в Чехия ще намалее с над 50% на годишна база, сочат данни на Централния институт за изследвания и контрол на селското стопанство на страната.
Реколтата от ябълки, основната плодова култура в Чехия, ще намалее с 58% на годишна база. В страната ще бъдат събрани общо 48 530 тона ябълки. Реколтата от круши ще намалее с 51% на годишна база, достигайки 4458 тона.
Спадът в реколтата е бил негативно повлиян от пролетните слани и ненормалните жеги и суша, които сложиха край на лятото. Според статистиката, Чехия събира средно 140 000 тона ябълки и круши годишно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо Кюстендилецо
Коментиран от #6
22:07 17.09.2026
2 Жегинее Жегинеее
22:08 17.09.2026
3 Пич
Аз ще правя гроздова!!!
22:10 17.09.2026
4 У нам
Коментиран от #7
22:12 17.09.2026
5 само да попитам
22:47 17.09.2026
6 Сефте
До коментар #1 от "Пешо Кюстендилецо":За картофите разбрахме, следват ябълките, крушите и праза..
22:48 17.09.2026
7 човече
До коментар #4 от "У нам":опитай да се оттървеш от комплексите ще живееш много по-добре!!!
22:48 17.09.2026