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Жегине намалиха наполовина добива на ябълки и круши в Чехия

Жегине намалиха наполовина добива на ябълки и круши в Чехия

17 Септември, 2026 21:51 541 7

  • чехия-
  • ябълки-
  • круши-
  • жеги-
  • слана

Страната събира средно 140 000 тона ябълки и круши годишно

Жегине намалиха наполовина добива на ябълки и круши в Чехия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Реколтата от ябълки и круши в Чехия ще намалее с над 50% на годишна база, сочат данни на Централния институт за изследвания и контрол на селското стопанство на страната.

Реколтата от ябълки, основната плодова култура в Чехия, ще намалее с 58% на годишна база. В страната ще бъдат събрани общо 48 530 тона ябълки. Реколтата от круши ще намалее с 51% на годишна база, достигайки 4458 тона.

Спадът в реколтата е бил негативно повлиян от пролетните слани и ненормалните жеги и суша, които сложиха край на лятото. Според статистиката, Чехия събира средно 140 000 тона ябълки и круши годишно.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо Кюстендилецо

    1 2 Отговор
    А п я си иам ябуки, иам две ябуки и двете са родили, че си имам поне 5 касетки за зимата, дреме ми за Чехия.

    Коментиран от #6

    22:07 17.09.2026

  • 2 Жегинее Жегинеее

    4 0 Отговор
    Жеги Жеги Жеееегинееее... ОЛЕ Мале Жегиннеееее.... STOP парчето.....

    22:08 17.09.2026

  • 3 Пич

    1 1 Отговор
    Да се оправят ябълките и крушите в Чехия!!!
    Аз ще правя гроздова!!!

    22:10 17.09.2026

  • 4 У нам

    1 3 Отговор
    в Рассия всичко цъфти и върже. Голям берекет ни споходи това лето.

    Коментиран от #7

    22:12 17.09.2026

  • 5 само да попитам

    2 0 Отговор
    какво е “жегине”? някаква организация ли е че са намалили добива на плодове?

    22:47 17.09.2026

  • 6 Сефте

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо Кюстендилецо":

    За картофите разбрахме, следват ябълките, крушите и праза..

    22:48 17.09.2026

  • 7 човече

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "У нам":

    опитай да се оттървеш от комплексите ще живееш много по-добре!!!

    22:48 17.09.2026