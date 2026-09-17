Жегине намалиха наполовина добива на ябълки и круши в Чехия

Реколтата от ябълки и круши в Чехия ще намалее с над 50% на годишна база, сочат данни на Централния институт за изследвания и контрол на селското стопанство на страната.

Реколтата от ябълки, основната плодова култура в Чехия, ще намалее с 58% на годишна база. В страната ще бъдат събрани общо 48 530 тона ябълки. Реколтата от круши ще намалее с 51% на годишна база, достигайки 4458 тона.

Спадът в реколтата е бил негативно повлиян от пролетните слани и ненормалните жеги и суша, които сложиха край на лятото. Според статистиката, Чехия събира средно 140 000 тона ябълки и круши годишно.