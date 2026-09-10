Четиригодишен връх на цената на бензина в Чехия

Цената на бензина на бензиностанциите в Чехия се е повишила до най-високото си ниво от 4 години насам, съобщи CCS - чешка търговска компания, която събира ежедневно данни за цената на моторното гориво на бензиностанциите в страната от 2005 г. насам.
Според компанията, средната цена на 1 литър Natural 95, най-популярният бензин в страната, на бензиностанциите е била 44,22 крони (приблизително 2,20 USD). Това е най-високата цена от август 2022 г.
Дизеловото гориво се продава на бензиностанциите средно за 47,79 крони (приблизително 2,40 USD) за литър. Дизеловото гориво е било най-скъпо в страната през април 2026 г.
През последната седмица цената на 1 литър моторно гориво в страната, според CCS, се е увеличила с почти две крони (приблизително 0,90 USD). Това се отнася както за бензина, така и за дизеловото гориво.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чукче - Наблюдател
14:40 10.09.2026
2 Някой беше писал
България е малка бензиностанция за американски самолети!
14:42 10.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ТОВА ЧЕ ЧЕШКИТЕ ОЛИГАРСИ ПРАВЯТ ОГРОМНИ ПЕЧАЛБИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОРЪЖИЯ В УКРАЙНА .. КОИТО ОРЪЖИЯ - И ТЕ САМИТЕ- СА ПЛАТЕНИ С ПАРИ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ
......
ЕЙ НА ТОВА МУ КАЗВАМ СУПЕР ДАБЪЛ :)
14:43 10.09.2026
4 Аз като гледам табелите
14:49 10.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....ОРЪЖЕЙНИТЕ ТЪРГОВЦИ ПРАВЯТ ПАРИ ОТ ОРЪЖИЯТА ЗА УКРАЙНА КУПУВАНИ С ПАРИ НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА
..... И СЪЩИТЕ ТЪРГОВЦИ ИМАТ И БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ПРАВЯТ ПАРИ - БРЪСНАТ БЪЛГАРИТЕ - ДАЖЕ И СЪДИИТЕ И ПОЛИЦАИТЕ
....КОГА ОТИДАТ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА:)
....
ЕВРО ВЪРХУ ЕВРО .. ДАЖЕ БАЙ ГАНЬО Е САМО НЕВИННА АЛЧНА УЧЕНИЧКА СРАВНЕН С ТЯХ:)
ВДИГАНЕТО НА
14:52 10.09.2026
6 Kaлпазанин
15:01 10.09.2026