Четиригодишен връх на цената на бензина в Чехия

Цената на бензина на бензиностанциите в Чехия се е повишила до най-високото си ниво от 4 години насам, съобщи CCS - чешка търговска компания, която събира ежедневно данни за цената на моторното гориво на бензиностанциите в страната от 2005 г. насам.

Според компанията, средната цена на 1 литър Natural 95, най-популярният бензин в страната, на бензиностанциите е била 44,22 крони (приблизително 2,20 USD). Това е най-високата цена от август 2022 г.

Дизеловото гориво се продава на бензиностанциите средно за 47,79 крони (приблизително 2,40 USD) за литър. Дизеловото гориво е било най-скъпо в страната през април 2026 г.

През последната седмица цената на 1 литър моторно гориво в страната, според CCS, се е увеличила с почти две крони (приблизително 0,90 USD). Това се отнася както за бензина, така и за дизеловото гориво.