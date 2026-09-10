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Четиригодишен връх на цената на бензина в Чехия

Четиригодишен връх на цената на бензина в Чехия

10 Септември, 2026 14:37 606 6

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  • поскъпване

Средната цена на А95 достигна 2.20 USD

Четиригодишен връх на цената на бензина в Чехия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на бензина на бензиностанциите в Чехия се е повишила до най-високото си ниво от 4 години насам, съобщи CCS - чешка търговска компания, която събира ежедневно данни за цената на моторното гориво на бензиностанциите в страната от 2005 г. насам.

Според компанията, средната цена на 1 литър Natural 95, най-популярният бензин в страната, на бензиностанциите е била 44,22 крони (приблизително 2,20 USD). Това е най-високата цена от август 2022 г.

Дизеловото гориво се продава на бензиностанциите средно за 47,79 крони (приблизително 2,40 USD) за литър. Дизеловото гориво е било най-скъпо в страната през април 2026 г.

През последната седмица цената на 1 литър моторно гориво в страната, според CCS, се е увеличила с почти две крони (приблизително 0,90 USD). Това се отнася както за бензина, така и за дизеловото гориво.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чукче - Наблюдател

    11 1 Отговор
    Четиригодишен връх на простотията на санкции срещу най-голямата европейска държава водят до дъното.

    14:40 10.09.2026

  • 2 Някой беше писал

    8 1 Отговор
    Русия е бензиностанция с ракети!
    България е малка бензиностанция за американски самолети!

    14:42 10.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    СЕГА ВСИЧКИ ЧЕХИ ЩЕ ПЛАЩАТ
    ЗА ТОВА ЧЕ ЧЕШКИТЕ ОЛИГАРСИ ПРАВЯТ ОГРОМНИ ПЕЧАЛБИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОРЪЖИЯ В УКРАЙНА .. КОИТО ОРЪЖИЯ - И ТЕ САМИТЕ- СА ПЛАТЕНИ С ПАРИ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ
    ......
    ЕЙ НА ТОВА МУ КАЗВАМ СУПЕР ДАБЪЛ :)

    14:43 10.09.2026

  • 4 Аз като гледам табелите

    6 1 Отговор
    ми се струва, че никога не е бил по-скъп дизела. 1,92 ЕВРО... като взех книжка нафтата беше 30 стотинки, бензина 50.

    14:49 10.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    И ПРИ НАС Е ТАКА
    ....ОРЪЖЕЙНИТЕ ТЪРГОВЦИ ПРАВЯТ ПАРИ ОТ ОРЪЖИЯТА ЗА УКРАЙНА КУПУВАНИ С ПАРИ НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА
    ..... И СЪЩИТЕ ТЪРГОВЦИ ИМАТ И БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ПРАВЯТ ПАРИ - БРЪСНАТ БЪЛГАРИТЕ - ДАЖЕ И СЪДИИТЕ И ПОЛИЦАИТЕ
    ....КОГА ОТИДАТ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА:)
    ....
    ЕВРО ВЪРХУ ЕВРО .. ДАЖЕ БАЙ ГАНЬО Е САМО НЕВИННА АЛЧНА УЧЕНИЧКА СРАВНЕН С ТЯХ:)
    ВДИГАНЕТО НА

    14:52 10.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Малко ни е ,5 да се сме ,и откога в Европа се смята в долари цената

    15:01 10.09.2026