Инфлацията в Турция се ускори през октомври 2026 г., като потребителските цени нараснаха с 2,58% на месечна база спрямо 1,84% през септември. Годишната инфлация достигна 29,77%, което представлява леко увеличение спрямо отчетените 29,73% месец по-рано, показват официалните данни на Турския статистически институт (TÜİK).

Показателите надхвърлиха пазарните очаквания за месечно поскъпване от около 2,4%. Основен принос за ускоряването на инфлацията имат хранителните продукти, облеклото и разходите за енергия, съобщава Türkiye Today.

Цените на облеклото и обувките са се повишили с 12,58% само за месец, докато храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 3,5%. Транспортните разходи са нараснали с 2,02%, а жилищните разходи – с приблизително 2,8%.

На годишна база най-силен ценови натиск сред основните разходни групи се наблюдава при жилищата, водата, електроенергията и горивата, където поскъпването достига 40,24%. Транспортните услуги и разходи са се увеличили с 36,39%, а храните – с 27,73%.

Базисната инфлация, която изключва някои от най-колебливите компоненти като храните и енергията, достига 28,28% на годишна база. Междувременно производствените цени са нараснали с 1,65% спрямо септември и с 27,41% на годишна база, което показва, че предприятията продължават да работят в условия на значителен ценови натиск.

Новите данни поставят допълнителни предизвикателства пред Турската централна банка, която на 22 октомври намали основния си лихвен процент със 100 базисни пункта до 36%. Това беше първото понижение на лихвата от януари насам.

Банката вече предупреди, че поскъпването на енергийните суровини, геополитическото напрежение и по-високите цени на пресните плодове и зеленчуци могат да затруднят усилията за трайно овладяване на инфлацията.

Въпреки това част от турските анализатори смятат, че октомврийското ускоряване не означава непременно обрат в тенденцията към забавяне на инфлацията. Според инвестиционните компании Ahlatcı Yatırım и Tacirler Yatırım сезонните фактори имат съществено влияние върху последните данни, а подобрението при някои базисни показатели остава в сила.

Двете компании очакват централната банка да намали лихвата с още 100 базисни пункта до 35% на следващото си заседание, насрочено за 10 декември.

За турския бизнес високата инфлация продължава да означава по-големи разходи за производство, логистика и финансиране. Развитието на цените през следващите месеци ще бъде определящо за паричната политика, инвестиционната активност и покупателната способност на домакинствата.