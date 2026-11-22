Турската прокуратура поиска замразяване на ценните книжа на 108 души, спечелили по над 100 млн. турски лири (повече от 2 млн. долара) от борсови сделки в периоди, през които са установени съмнения за пазарни манипулации, съобщава Euronews, позовавайки се на информация на AFP.

Според прокурорски документ от 18 ноември финансовите институции трябва да следят и за движението на активите на посочените лица, включително големи тегления, парични преводи и сделки с недвижими имоти. Засега няма потвърждение дали поисканото блокиране е приложено.

Документът беше оповестен от опозиционния депутат Ахмет Шък от Турската работническа партия. По думите му сред посочените лица има представители на държавната администрация, хора с политически връзки, корпоративни ръководители и участници във финансовия сектор. Самото им включване в списъка не означава, че всички са привлечени като обвиняеми.

Скандалът избухна през септември, когато няколко инвестиционни фонда не успяха да изпълнят исканията на клиентите си за изтегляне на средства. Разследващите подозират, че определени акции са били изкуствено оскъпявани чрез координирани сделки, което е позволило на участници с вътрешна информация да реализират значителни печалби.

На 17 септември турският капиталов регулатор разпореди ликвидацията на 131 инвестиционни фонда, управлявани от седем дружества. Общата стойност на активите им се оценява на около 17 млрд. долара.

Случаят предизвика сериозни сътресения във финансовия сектор и засили въпросите за ефективността на надзора върху капиталовите пазари. Разследването засегна и високопоставени фигури, включително бивши представители на държавната администрация и ръководството на финансови институции.

Разследването поставя под въпрос прозрачността на управлението на инвестиционните фондове и способността на турските регулатори да защитават вложителите от предполагаеми манипулации. Предстои да се установи дали необичайно високите печалби са резултат от незаконни сделки, използване на вътрешна информация или законна инвестиционна дейност.