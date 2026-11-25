Турската компания „Тусаш Енджин Индъстрис“ ще инвестира 90 млн. долара във високотехнологично производство на авиационни двигатели в Пловдив. Това е първата голяма инвестиция на компанията извън Турция, съобщи посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък на брифинг в Министерския съвет.

Инвестицията беше обявена от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. По думите на Уянък проектът е резултат от ползотворното сътрудничество между България и Турция и показва как политическите отношения могат да се превръщат в конкретни икономически резултати.

„Производството на авиационни двигатели в Пловдив е първата голяма и много важна инвестиция на „Тусаш“ в чужбина“, каза Мехмет Саит Уянък.

Посланикът отбеляза нарастващия интерес на турски компании към инвестиции в България и изрази надежда проектът да насърчи и други инвеститори да изберат страната. Той благодари на Александър Пулев и на премиера Румен Радев за ангажираността и подкрепата по проекта.

България е избрана след проучване на няколко държави

Ахмет Каин, вицепрезидент „Продуктово управление и продажби“ в „Тусаш“, заяви, че компанията има 40-годишен опит в разработването и производството на прецизни части за авиационната индустрия. Той посочи, че дружеството подпомага производството на двигатели за военната авиация и обслужва авиационния флот на НАТО.

Решението за изграждане на първото глобално съоръжение на „Тусаш“ извън Турция е свързано с нарастващото световно търсене на авиационни двигатели и нуждите на веригите за доставки.

„Разглеждахме възможности в редица държави, но избрахме България поради нейната близост с Турция, наличието на квалифицирана работна ръка и стимулите, осигурени от българското правителство“, каза Ахмет Каин.

По думите му за инвестиционното решение са допринесли съвместните усилия на Българската агенция за инвестиции, посолството на Турция в София, посолството на България в Анкара и Министерството на икономиката.

Източници: bta.bg