Ключовите играчи на климатичната среща COP31

Австралия и Турция си поделят ролите на домакини на COP31 в Анталия, но именно това разделение е сред особеностите на тазгодишните климатични преговори. Австралия ръководи основната посока на разговорите, докато турското правителство контролира дневния ред с доброволни инициативи.

Австралийският премиер Антъни Албанезе ще говори при откриването на сегмента за лидерите, но не се очаква да остане дълго. Ежедневното управление на преговорите е поверено на министъра на климата и енергетиката Крис Боуен.

Австралия между въглищата и чистата енергия

Боуен ще трябва да балансира между две противоречиви роли. Част от енергийната политика на страната е в неговия ресор, а Австралия остава един от големите износители на изкопаеми горива. В същото време страната инвестира значително във възобновяема енергия, а бързото разрастване на слънчевата енергетика вече води до моменти, в които потребители получават електроенергия безплатно.

Турският министър на околната среда Мурат Курум отговаря за доброволните инициативи. Сред тях е програмата за ограничаване на отпадъците и развитие на кръговата икономика, подкрепяна от първата дама Емине Ердоган. Тя призовава за край на „културата на еднократната употреба“ и за повече рециклиране вместо депониране. В същото време в Турция все още има сметища, от които изтичат значителни количества метан.

Ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол е сред съветниците зад акцента върху електрификацията. Идеята е отоплението, транспортът и промишлеността постепенно да заменят прякото използване на изкопаеми горива с електроенергия. Според представената от него концепция това може да намали наполовина необходимото количество енергия.

Китай, Индия и Бразилия носят различни послания

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва ще пристигне за първото си международно посещение след спечелването на четвърти мандат. Той ще донесе две необвързващи пътни карти – за глобален преход от изкопаеми горива и за спиране и обръщане на обезлесяването. Документите не съдържат срокове или задължителни изисквания, а очертават възможни стъпки пред правителствата.

Китайският президент Си Дзинпин няма да присъства в Анталия, но решенията на страната му ще имат голямо значение за резултата от срещата. Китай е най-големият емитент на парникови газове и генерира близо една трета от годишните световни въглеродни емисии. Паралелно с това Пекин инвестира мащабно във възобновяема енергия и променя глобалния енергиен пазар.

Индия също се опитва да съчетае бързото развитие на чистата енергия със зависимостта от въглищата. Страната има третия по големина инсталиран капацитет за възобновяема енергия след Китай и Съединените щати, но въглищата осигуряват около 70 процента от електроенергията ѝ. През април Индия оттегли кандидатурата си за домакин на COP33 през 2028 г., без да посочи причина.

Отсъствието на Съединените щати

Не се очаква Съединените щати да изпратят официална делегация на COP31. Политиката на президента Доналд Тръмп е насочена към насърчаване на изкопаемите горива и отслабване на сектора на възобновяемата енергия. На този фон част от демократичните конгресмени, губернатори и бизнес лидери може да присъстват в Анталия, въпреки че Вашингтон се оттегля от Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

Европа, ООН и спорът за темпото

Британският премиер Анди Бърнам ще участва за първи път в COP. След критики за мълчанието му по време на летните горещини и суша той потвърди подкрепата си за британската цел за нулеви нетни емисии до 2050 г., но подкрепи и газовото находище „Джакдоу“. Ед Милибанд се очаква да го придружи, а Миата Фанбулех ще оглави британската делегация в заключителните преговори.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи летните горещини и сушата като „лято на истината“. Вопке Хукстра ще ръководи финалната фаза на преговорите за Европейския съюз, като конкуренцията с Китай се очаква да бъде сред неговите приоритети.

За генералния секретар на ООН Антониу Гутериш това ще бъде последното участие в климатична среща на организацията. Преговорите ще бъдат координирани от изпълнителния секретар на РКООНИК Саймън Стийл, който трябва да посредничи между двете държави домакини и различните групи страни.

Сред най-твърдите противници на по-бързия отказ от изкопаеми горива остава Саудитска Арабия. На COP30 саудитската делегация до последните моменти е блокирала дори косвено споменаване на ангажимента за преход от изкопаеми горива. На COP31 спорът ще се води не само за нови обещания, но и за това доколко те ще бъдат конкретни и задължителни.