Ядрената енергетика поиска нов статут на COP31

Световната ядрена асоциация (WNA) настоява ядрената енергетика да получи официално признание като ключов фактор за постигане на климатичните цели на ООН. Искането беше отправено по време на конференцията COP31 в турския курорт Анталия, съобщава Anadolu Agency.

Генералният директор на организацията Сама Билбао-и-Леон приветства инициативата на Турция за увеличаване на дела на електроенергията в световното крайно енергийно потребление до 35% през 2035 г. спрямо приблизително 23% в момента. Според нея обаче постигането на тази цел изисква изрично признаване на приноса на ядрените централи.

От асоциацията настояват за технологично неутрален подход при разработването на международните механизми за финансиране на нисковъглеродната енергетика. Това включва и възможността ядрените проекти да бъдат разглеждани в рамките на въглеродните пазари по член 6 от Парижкото споразумение.

Според данни на Световната ядрена асоциация в края на 2025 г. глобалните ядрени мощности достигат 423 гигавата, а още 88 гигавата са в процес на изграждане. Общо 39 държави вече подкрепят международната декларация за утрояване на ядрените мощности до 2050 г.

При изпълнение на националните планове световният ядрен капацитет може да надхвърли 1400 гигавата до средата на века, което би означавало повече от трикратно увеличение спрямо настоящите равнища.

Особено внимание на COP31 беше отделено на Турция, която се подготвя да въведе в експлоатация първия реактор на атомната електроцентрала „Аккую“. Останалите три енергоблока се очаква да последват през следващите две-три години.

Според Билбао-и-Леон участието на турски компании в изграждането на централата създава възможности за развитие на местната ядрена индустрия и за включването ѝ в бъдещи международни проекти. Въпреки засиления интерес към атомната енергетика секторът продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства, сред които високите инвестиционни разходи, продължителните разрешителни процедури и недостигът на квалифицирани специалисти.

От Световната ядрена асоциация подчертават, че разширяването на ядрените мощности трябва да върви паралелно с развитието на възобновяемите енергийни източници, за да се осигури надеждно електроснабдяване при намаляване на въглеродните емисии.