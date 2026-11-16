ЕС е единен за зеления преход въпреки различията

Държавите от Европейския съюз споделят обща визия за развитието на зелената икономика и увеличаването на инвестициите в чиста енергия въпреки икономическите и регионалните различия помежду си. Това заяви хърватският министър на опазването на околната среда и зеления преход Мария Вучкович в интервю за Anadolu Agency по време на климатичната конференция COP31 в Анталия, Турция.

Според Вучкович различията между държавите членки произтичат от специфичните им икономически, исторически и географски условия, а не от противоположни позиции по основните климатични цели.

Министърът подчерта, че инвестициите в зелени технологии няма да възпрепятстват икономическия растеж на Хърватия. По думите ѝ страната подкрепя амбициозните климатични цели на ЕС и ускореното изпълнение на ангажиментите по Парижкото споразумение.

Изявлението идва на фона на опасенията в някои европейски държави, че строгите изисквания за ограничаване на въглеродните емисии могат да отслабят конкурентоспособността на промишлеността и да увеличат производствените разходи.

Вучкович коментира и обсъжданата международна цел за ускоряване на електрификацията до 2035 г. Според нея технологичният напредък може съществено да промени перспективите пред енергийния сектор, но това не трябва да води до намаляване на климатичните амбиции.

Особено значение за Хърватия има електрификацията на транспорта заради силната зависимост на националната икономика от туризма. Развитието на електрическата мобилност и чистата енергия се разглежда като важна част от дългосрочната икономическа стратегия на страната.

Хърватският министър посочи още, че Загреб използва част от приходите от Европейската система за търговия с емисии (ETS), за да подпомага съседни държави, включително Босна и Херцеговина.

Според Вучкович европейските климатични политики трябва да бъдат насочени не само към намаляване на емисиите, но и към подобряване на жизнения стандарт, особено за домакинствата, засегнати от енергийна бедност и ограничен достъп до транспорт.

Позицията на Хърватия съответства на общите ангажименти на ЕС, потвърдени преди COP31. В съвместна декларация от 9 ноември Европейският съюз и държавите от Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн призоваха за ускоряване на инвестициите в чиста енергия, климатично финансиране и практически мерки за ограничаване на емисиите.

Вучкович изрази надежда, че конференцията COP31 ще постави акцент върху реалното изпълнение на вече поетите ангажименти, а не само върху приемането на нови декларации.