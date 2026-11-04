Турция планира 70% зелена енергия до 2040 година

Турция си поставя амбициозна цел до 2040 г. приблизително 70% от енергията в страната да се произвежда от възобновяеми източници. Това обяви министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар в навечерието на представянето на новата национална енергийна стратегия, съобщава AzerNews.

Документът, озаглавен „Национална енергия 2040“, ще бъде официално представен на 5 ноември в Истанбул. Той очертава дългосрочните приоритети на страната в производството на електроенергия, модернизацията на инфраструктурата и намаляването на зависимостта от вносни енергийни ресурси.

Според Байрактар в основата на стратегията ще бъде ускорената електрификация на икономиката. Очаква се потреблението на електроенергия да нараства във всички основни сектори, включително индустрията, транспорта, строителството и селското стопанство.

За осъществяването на тази трансформация Анкара предвижда инвестиции за милиарди, обхващащи както изграждането на нови производствени мощности, така и развитието на електропреносната и разпределителната инфраструктура. Конкретните финансови параметри на програмата предстои да бъдат представени.

Разширяването на възобновяемата енергия е ключов елемент от стремежа на Турция към по-голяма енергийна независимост. Според правителството използването на местни енергийни ресурси ще подобри сигурността на доставките и ще ограничи зависимостта от международните енергийни пазари.

Новата стратегия е съобразена и с дългосрочната цел на страната за постигане на нетни нулеви въглеродни емисии до 2053 г.

Плановете ще бъдат представени и на международните партньори по време на климатичната конференция COP31, която ще се проведе от 9 до 20 ноември в Анталия.

Очаква се новата енергийна визия да създаде допълнителни възможности за инвестиции във възобновяеми източници, енергийни технологии и инфраструктурни проекти, като същевременно засили ролята на Турция в регионалния енергиен преход.