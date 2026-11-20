Европейският съюз трябва значително да ускори електрификацията на икономиката си, ако иска да запази конкурентоспособността на своята индустрия и да укрепи енергийната си сигурност. Това заяви Леа Ром, експерт по европейска енергийна политика в организацията Clean Air Task Force, в интервю за Анадолската агенция по време на климатичната конференция COP31 в Анталия, Турция.

Според Ром напредъкът на Европа в електрификацията практически е спрял през последното десетилетие. Делът на електроенергията в общото енергийно потребление остава около 23% – равнище, което не се е променило съществено от 2015 г.

Европейската комисия вече представи план за увеличаване на този дял до 46% през 2040 г. Целта е постепенно да бъдат заменени изкопаемите горива с електроенергия в промишлеността, транспорта и сградния сектор.

„Ако искаме да имаме конкурентоспособна индустрия в Европа, електрификацията е пътят напред“, заяви Ром.

По думите ѝ ЕС изостава от водещи икономики като Китай, Япония и Южна Корея, които постигат по-бърз напредък в използването на електроенергия.

Един от основните проблеми пред европейската икономика остава зависимостта от вносни енергийни ресурси. Според експерта около половината от енергийния микс на Европа се формира от вносни изкопаеми горива, което прави предприятията уязвими към международни кризи и ценови колебания.

Ограничаването на доставките на руски природен газ допълнително увеличи зависимостта на европейските държави от световните енергийни пазари. Геополитическото напрежение през последните години доведе до значителни колебания в цените на газа, които се отразяват и върху стойността на електроенергията.

Въпреки икономическите предимства електрификацията на промишлеността изисква сериозни първоначални инвестиции. Предприятията трябва да внедряват нови технологии, включително електрически пещи и термопомпи, което налага осигуряването на финансови стимули и предвидими енергийни разходи.

Ром подчерта необходимостта от по-широко използване на дългосрочни договори за доставка на електроенергия, които да позволят на индустриалните потребители да планират инвестициите си при по-голяма ценова сигурност.

Според Европейската комисия ускоряването на електрификацията може да намали годишните разходи на ЕС за внос на изкопаеми горива с около 260 млрд. евро до 2040 г.

На климатичната конференция COP31 се обсъжда и международна цел за достигане на 35% електрификация до 2035 г. Леа Ром определи предложението като реалистична основа за глобално споразумение, като отбеляза, че Европа разполага с възможности да постави още по-амбициозни цели.

Експертът призова Европейския съюз да разработи дългосрочна енергийна и индустриална стратегия за периода след 2030 г., която да координира инвестициите в електропреносни мрежи, промишленост, транспорт и сгради.

Сред перспективните технологии тя открои усъвършенстваната геотермална енергия, която би могла да осигури допълнителни количества чиста електроенергия чрез използване на ресурси на по-голяма дълбочина.

Според Ром постигането на целите за електрификация няма да бъде възможно само чрез регулаторни мерки. Необходими са съгласувана индустриална политика, инвестиции в инфраструктура и международно технологично сътрудничество.