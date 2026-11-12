Ердоган поиска повече климатично финансиране от развитите страни

Развитите държави трябва да поемат по-голяма отговорност за намаляването на емисиите и осигуряването на климатично финансиране. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на Бизнес форума на COP31 в Анталия.

„Развитите държави, които са изчерпали глобалния въглероден бюджет, трябва да поемат по-голяма отговорност за намаляването на емисиите и финансирането“, каза Ердоган.

Призив за подкрепа към развиващите се държави

Турският президент подчерта, че правото на развиващите се държави на развитие трябва да бъде защитено. По думите му необходима е силна подкрепа за общностите, които понасят най-тежките последици от климатичната криза.

Ердоган предупреди, че поставянето на националните интереси над колективните действия ще задълбочи проблемите. „Ако действаме с разбирането, че всеки трябва да се спасява сам, ще отворим вратата към много по-големи трудности и далеч по-опустошителни бедствия“, заяви той.

Той призова да не се повтарят грешките от миналото, при които икономическите интереси са били поставяни над опазването на околната среда. „Грешките, направени преди 50 или 100 години, сега се проявяват една по една. Ако повторим същите грешки днес и пожертваме екологията заради икономиката, нашите деца ще платят цената“, каза турският президент.

Турция продължава инвестициите във възобновяема енергия

Ердоган заяви, че Турция следва политика на зелен растеж и преструктурира сектори от енергетиката и индустрията до транспорта, земеделието и строителството.

Той посочи, че правителствата не могат сами да постигнат резултат в борбата с климатичните промени, и призова бизнеса да поеме по-голяма отговорност. Турция цели да укрепи индустриалната си конкурентоспособност, като едновременно ограничава последиците от климатичната криза.

Анкара ще продължи да подкрепя инвестициите във вятърна, слънчева и водна енергия. Ердоган призна, че повишаването на цените на енергията засяга Турция, както и други държави, но заяви, че страната няма да се отказва от икономическия растеж, развитието и инвестициите за общественото благосъстояние.

Акцент върху стабилността и инвеститорското доверие

В изказването си Ердоган засегна и регионалната обстановка. Той заяви, че Турция е потвърдила позицията си на остров на стабилност и сигурност, а доверието на международните инвеститори и институции продължава да расте.

„Държим страната си далеч от конфликтите и искрено работим за установяването на мир и стабилност в региона“, каза турският президент.