НСИ започва кампания за Единен портал за 500 000 фирми

Националният статистически институт започва информационна кампания сред близо 500 000 фирми в България за въвеждането на Единен портал за подаване на данни. Първият етап включва изпращане на електронни писма до предприятията.

От 1 януари 2027 г. годишните отчети за дейността, годишните финансови отчети и декларациите по чл. 38 от Закона за счетоводството ще се подават единствено онлайн чрез информационната система „Единна входна точка“ на НСИ.

Една система за НСИ, НАП и Агенцията по вписванията

Новият ред предвижда към системата да се присъедини и Агенцията по вписванията. Чрез нея ще се подават статистически справки, счетоводни документи и годишни финансови отчети, необходими на Националния статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенцията по вписванията.

Единният портал вече е достъпен за регистрации, упълномощавания и преупълномощавания. До момента са се регистрирали над 5000 фирми и предприятия.

Как ще се влиза в портала

Регистрацията се извършва с квалифициран електронен подпис – хардуерен, мобилен или облачен – или чрез Системата за електронна автентификация на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Физическите лица могат да използват и персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите.

Управителите и собствениците на фирми ще могат да упълномощават свои служители, както и други физически или юридически лица да подават отчетите. Предвидена е и възможност упълномощените лица да преупълномощават трети лица в рамките на предоставените им права.

Законова промяна

В края на юли 2025 г. Народното събрание одобри на второ четене промени в Закона за статистиката, свързани с въвеждането на единна входна точка за годишните отчети на предприятията.

С приетите текстове НСИ изгражда и поддържа информационната система, чрез която ще се подават отчетите за дейността, включително статистическите справки, счетоводните документи и годишните финансови отчети.