Германските ръководители виждат слабо правителство

Девет от десет представители на бизнеса, политиката и администрацията в Германия смятат, че правителството на канцлера Фридрих Мерц е твърде слабо, за да решава проблемите на страната. Само 9% оценяват управляващата черно-червена коалиция като достатъчно силна. Данните са от новото проучване на Института за демоскопия „Аленсбах“, изготвено по поръчка на „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ и списание „Капитал“. В него са участвали 504 ръководители от икономиката, политиката и администрацията.

Оценката за германската икономика също е мрачна. 58% от мениджърите определят страната като „по-скоро добра“ или „много добра“ икономическа среда, докато положително мнение изразяват малко над 32%. Според 59% от анкетираните представители на бизнеса до края на настоящия законодателен мандат няма да бъдат приети големи реформи.

Компаниите се подготвят за съкращения

Пазарът на труда показва допълнително охлаждане. Делът на ръководителите, които заявяват, че компаниите им планират съкращения, се е увеличил от 26% през 2024 г. на 42%. В същото време само 28% търсят нови служители, при 50% преди две години. Собственото състояние на предприятията обаче остава по-добро от общата оценка за икономиката: 65% определят поръчковата си натовареност като добра или много добра, а 33% я оценяват като слаба.

Добрингт е начело, Клингбайл получава най-слаба оценка

Сред министрите най-висока оценка получава вътрешният министър Александър Добрингт. 86% от участниците смятат, че той върши добра работа, а 10% са на противоположното мнение. Министърът на отбраната Борис Писториус е втори със 76% положителни оценки. Министърът на цифровите технологии Карстен Вилдбергер и външният министър Йохан Вадефул получават по 65% одобрение.

Най-слаби са резултатите за финансовия министър и вицеканцлер Ларс Клингбайл. Само 16% оценяват работата му положително, докато 81% са критични. При икономическата министърка Катерина Райхе положителна оценка дават 35%, а 60% я оценяват отрицателно.

„Твърде слаба, за да решава проблемите“

Така е формулирана основната тревога в проучването за способността на правителството да действа ефективно. При евентуално търсене на наследник на Мерц най-много подкрепа сред ръководителите получава премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст с 47%. Следват Александър Добрингт с 19% и баварският премиер Маркус Зьодер с 16%.

Намалява подкрепата за „санитарния кордон“

Проучването отчита и промяна в отношението към „Алтернатива за Германия“. Делът на ръководителите, които настояват за пълно разграничаване и изключват сътрудничество с партията, спада от 51% през февруари до 42% през октомври. В същото време от 40% на 51% нараства делът на допускащите ограничено сътрудничество.

Външнополитическите рискове също заемат важно място в оценките. Значително мнозинство от анкетираните определят заплахата от Русия като голяма или много голяма, като сред посочените рискове са кибератаките, дезинформацията, саботажът и използването на дронове.