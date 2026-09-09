Мерц призова за съкращаване на бюджетния план на ЕС с "няколкостотин милиарда евро"

Предложенията на Европейската комисия за бюджетния план за 2028-2034 г. са непосилни. Те трябва да бъдат намалени във всички области. Това каза германският канцлер Фридрих Мерц на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антониу Коста.

"Предложенията на Европейската комисия предвиждат увеличение на многогодишния финансов план с 60% спрямо миналия период. В момент на бюджетни ограничения във всички страни членки това е просто непосилно", каза той. "В това отношение трябва да намалим доставките с няколкостотин милиарда евро през целия финансов период. И тези съкращения трябва да засегнат всички области", каза канцлерът.

По-рано европейското издание Politico обърна внимание на факта, че победата на партията "Алтернатива за Германия" (AfD) на изборите във федералната провинция Саксония-Анхалт може да накара Мерц да затегне позицията си в преговорите за бюджета на ЕС за 2028-2034 г. Бюджетът на ЕС се одобрява за седем години. В момента се водят преговори по бюджетния план за 2028-2034 г., чийто обем, според предложението на Европейската комисия, трябва да възлиза на €1,76 трилиона, като се вземе предвид инфлацията. Редица държави, включително Германия, която има значителен принос в бюджета на ЕС, го смятат за твърде високо.