Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Мерц призова за съкращаване на бюджетния план на ЕС с "няколкостотин милиарда евро"

Мерц призова за съкращаване на бюджетния план на ЕС с "няколкостотин милиарда евро"

9 Септември, 2026 21:55 614 11

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • ес-
  • бюджет-
  • намаляване

Предложенията на Европейската комисия за бюджетния план за 2028-2034 години са непосилни, смята германският канцлер

Мерц призова за съкращаване на бюджетния план на ЕС с "няколкостотин милиарда евро" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Предложенията на Европейската комисия за бюджетния план за 2028-2034 г. са непосилни. Те трябва да бъдат намалени във всички области. Това каза германският канцлер Фридрих Мерц на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антониу Коста.

"Предложенията на Европейската комисия предвиждат увеличение на многогодишния финансов план с 60% спрямо миналия период. В момент на бюджетни ограничения във всички страни членки това е просто непосилно", каза той. "В това отношение трябва да намалим доставките с няколкостотин милиарда евро през целия финансов период. И тези съкращения трябва да засегнат всички области", каза канцлерът.

По-рано европейското издание Politico обърна внимание на факта, че победата на партията "Алтернатива за Германия" (AfD) на изборите във федералната провинция Саксония-Анхалт може да накара Мерц да затегне позицията си в преговорите за бюджета на ЕС за 2028-2034 г. Бюджетът на ЕС се одобрява за седем години. В момента се водят преговори по бюджетния план за 2028-2034 г., чийто обем, според предложението на Европейската комисия, трябва да възлиза на €1,76 трилиона, като се вземе предвид инфлацията. Редица държави, включително Германия, която има значителен принос в бюджета на ЕС, го смятат за твърде високо.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    7 1 Отговор
    Няма ли двама-трима свестни полицаи, да го приклещят в една тясна килия и поне 1 час да го налагат с палките този отпадък?

    21:57 09.09.2026

  • 2 Да,бе

    8 1 Отговор
    В първите фашистки-гей гробища мерц печели парцел номер едно...Рядко безполезен екземпляр.

    21:58 09.09.2026

  • 3 14/88

    5 1 Отговор
    догодина тоя ще си сьбира3ьбите от земята у некой гулаг у сибир

    22:02 09.09.2026

  • 4 Цървул

    6 1 Отговор
    Ааа , няма намаление . Каквото изкарате - за войната да отива . Ще се откажете от обяда си , за да има за снаряди .

    22:04 09.09.2026

  • 5 Интересно

    7 1 Отговор
    В клубът на богатите пак ще затягат коланите.

    22:04 09.09.2026

  • 6 Що така

    6 1 Отговор
    бе Миме? До вчера друга песен пеехте с Урсулите.

    Коментиран от #10

    22:05 09.09.2026

  • 7 златен кенеф

    7 0 Отговор
    Явно локомотива на ЕС е на последни издихания щом Мерц дърпа ръчната спирачка.

    22:09 09.09.2026

  • 8 Aлфа Вълкът

    1 1 Отговор
    Тоя пе..рас каза и Румбата да ореже бюджета и нашия глупак оряза пенсиите, майчинските и минималната заплата.

    22:11 09.09.2026

  • 9 Я виж ти...?!

    4 0 Отговор
    Тоя с триъгълната глава,видите ли...,,призовавал за съкращаване на бюджетния план на ЕС с "няколкостотин милиарда евро"..."
    А кой призоваваше да даваме и даваме на Украйна....?!
    Мммм....?!?!

    22:20 09.09.2026

  • 10 Е добре де...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Що така":

    Нали пеехте в хор с Урсула :
    ,,Ще помагаме и даваме на Украйна толкова и докогато е необходимо...!"...!

    22:22 09.09.2026

  • 11 с две думи

    1 0 Отговор
    Гладувайте заради Укрорайха!

    22:41 09.09.2026