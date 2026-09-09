Мерц призова за съкращаване на бюджетния план на ЕС с "няколкостотин милиарда евро"

Предложенията на Европейската комисия за бюджетния план за 2028-2034 г. са непосилни. Те трябва да бъдат намалени във всички области. Това каза германският канцлер Фридрих Мерц на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антониу Коста.
"Предложенията на Европейската комисия предвиждат увеличение на многогодишния финансов план с 60% спрямо миналия период. В момент на бюджетни ограничения във всички страни членки това е просто непосилно", каза той. "В това отношение трябва да намалим доставките с няколкостотин милиарда евро през целия финансов период. И тези съкращения трябва да засегнат всички области", каза канцлерът.
По-рано европейското издание Politico обърна внимание на факта, че победата на партията "Алтернатива за Германия" (AfD) на изборите във федералната провинция Саксония-Анхалт може да накара Мерц да затегне позицията си в преговорите за бюджета на ЕС за 2028-2034 г. Бюджетът на ЕС се одобрява за седем години. В момента се водят преговори по бюджетния план за 2028-2034 г., чийто обем, според предложението на Европейската комисия, трябва да възлиза на €1,76 трилиона, като се вземе предвид инфлацията. Редица държави, включително Германия, която има значителен принос в бюджета на ЕС, го смятат за твърде високо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
21:57 09.09.2026
2 Да,бе
21:58 09.09.2026
3 14/88
22:02 09.09.2026
4 Цървул
22:04 09.09.2026
5 Интересно
22:04 09.09.2026
6 Що така
Коментиран от #10
22:05 09.09.2026
7 златен кенеф
22:09 09.09.2026
8 Aлфа Вълкът
22:11 09.09.2026
9 Я виж ти...?!
А кой призоваваше да даваме и даваме на Украйна....?!
Мммм....?!?!
22:20 09.09.2026
10 Е добре де...?!
До коментар #6 от "Що така":Нали пеехте в хор с Урсула :
,,Ще помагаме и даваме на Украйна толкова и докогато е необходимо...!"...!
22:22 09.09.2026
11 с две думи
22:41 09.09.2026