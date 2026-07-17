Мерц: Германия и Франция ще продължат да разработват решение за проваления проект FCAS

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че Германия и Франция ще продължат да разработват облачното решение, създадено като част от съвместния проект за Future Combat Air System (FCAS), европейски изтребител от следващо поколение, който се провали по-рано тази година.
„Преди месец най-накрая стигнахме до заключението, че планираният ни съвместен проект за изтребител FCAS се провали поради разногласия между индустриалните компании. И двамата не си затворихме очите за тази отрезвяваща реалност. Направихме необходимите заключения“, каза Мерц на съвместна пресконференция с френския президент Еманюел Макрон след Френско-германския съвет на министрите. Това, каза той, е „проява на надеждно партньорство“ между двете страни.
„Днес стартирахме нов работен план за сътрудничество в областта на отбраната, който нашите министри разработиха по наше искане“, отбеляза германският канцлер. Както обясни Мерц, той е конкретен, реалистичен и целенасочен и определя контурите на сътрудничеството между двете страни през следващите месеци и години. „Например, ще продължим да разработваме важното облачно решение, разработено за FCAS, в различен формат. Ще си сътрудничим по-тясно там, където е от решаващо значение за нашата сигурност“, заяви Мерц.
Това, отбеляза той, се отнася по-специално за интегрираната система за противовъздушна отбрана и далекобойните оръжия, които страните разработват съвместно. „В същото време използваме тази възможност, за да укрепим съвместните си индустриални позиции – например чрез френско-германския производител на бронирани машини KNDS. Това повишава нашата сигурност и сближава още повече страните ни“, заключи германският канцлер.
На 8 юни информационната агенция DPA, позовавайки се на източници в германското правителство, съобщи, че Мерц и Макрон са се споразумели да отменят многомилиардния проект за разработване на FCAS, европейски изтребител от следващо поколение. Двете страни заключиха, че Dassault и Airbus не са в състояние да намерят общ език относно разработването на боен самолет. Следователно Мерц предложи Макрон да се откаже от по-нататъшното разработване на изтребителя. Според плана, FCAS е трябвало да замени самолетите Eurofighter на Бундесвера и френските изтребители Rafale до 2040 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
21:56 17.07.2026
2 Дедо Вангелий
21:57 17.07.2026
3 мечо ше ви мачка
21:59 17.07.2026
4 Българин
И сега нацисткия внук, реши че ще правят "самолет 6 поколение! Или 7мо!"
Коментиран от #8
22:14 17.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К.😺
22:42 17.07.2026
6 Това
23:07 17.07.2026
7 Незнам
23:16 17.07.2026
8 Не си прав
До коментар #4 от "Българин":Гражданска авиация, се произвеждат и то много, конкретно а350 е абсолютен хит. Отделно имат военни модификации А400/М. Други бойни самолети, като цяло нямат, защото изостанаха много, нямат 5то поколение, а Русия и Китай работят по 6то.
23:21 17.07.2026