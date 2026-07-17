Мерц: Германия и Франция ще продължат да разработват решение за проваления проект FCAS

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че Германия и Франция ще продължат да разработват облачното решение, създадено като част от съвместния проект за Future Combat Air System (FCAS), европейски изтребител от следващо поколение, който се провали по-рано тази година.

„Преди месец най-накрая стигнахме до заключението, че планираният ни съвместен проект за изтребител FCAS се провали поради разногласия между индустриалните компании. И двамата не си затворихме очите за тази отрезвяваща реалност. Направихме необходимите заключения“, каза Мерц на съвместна пресконференция с френския президент Еманюел Макрон след Френско-германския съвет на министрите. Това, каза той, е „проява на надеждно партньорство“ между двете страни.

„Днес стартирахме нов работен план за сътрудничество в областта на отбраната, който нашите министри разработиха по наше искане“, отбеляза германският канцлер. Както обясни Мерц, той е конкретен, реалистичен и целенасочен и определя контурите на сътрудничеството между двете страни през следващите месеци и години. „Например, ще продължим да разработваме важното облачно решение, разработено за FCAS, в различен формат. Ще си сътрудничим по-тясно там, където е от решаващо значение за нашата сигурност“, заяви Мерц.

Това, отбеляза той, се отнася по-специално за интегрираната система за противовъздушна отбрана и далекобойните оръжия, които страните разработват съвместно. „В същото време използваме тази възможност, за да укрепим съвместните си индустриални позиции – например чрез френско-германския производител на бронирани машини KNDS. Това повишава нашата сигурност и сближава още повече страните ни“, заключи германският канцлер.

На 8 юни информационната агенция DPA, позовавайки се на източници в германското правителство, съобщи, че Мерц и Макрон са се споразумели да отменят многомилиардния проект за разработване на FCAS, европейски изтребител от следващо поколение. Двете страни заключиха, че Dassault и Airbus не са в състояние да намерят общ език относно разработването на боен самолет. Следователно Мерц предложи Макрон да се откаже от по-нататъшното разработване на изтребителя. Според плана, FCAS е трябвало да замени самолетите Eurofighter на Бундесвера и френските изтребители Rafale до 2040 г.