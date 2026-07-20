Германските власти правят всичко възможно, за да стабилизират автомобилната индустрия

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че германското правителство прави всичко възможно, за да стабилизира автомобилния сектор в страната.

„Разговарях с председателя на работническия съвет и с ръководството на компанията. Казах им, че правим всичко възможно, за да възстановим стабилността в автомобилната индустрия. В момента това е най-трудната индустрия в Германия. Това обаче се дължи и на огромните субсидии за внос от Китай“, каза Мерц в „лятно интервю“ за телевизия ZDF, отговаряйки на въпрос относно плановете на доставчика на автомобилни компоненти Martinrea Honsel да съкрати стотици работни места.

Германският канцлер обясни, че е „обсъдил този въпрос с френското правителство буквално вчера и онзи ден“. „В процес сме на разработване на стратегия за възстановяване на конкурентоспособността на германската и европейската автомобилна индустрия. В момента преминаваме през трудни процеси, но поддържам диалог с пряко засегнатите“, заключи Мерц.

Германската автомобилна индустрия е в криза през последните години, първоначално предизвикана от пандемията от коронавирус, но засилена от 2022 г. насам от покачващите се цени на енергията и засилената конкуренция от китайските автомобилни производители.