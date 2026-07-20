Германските власти правят всичко възможно, за да стабилизират автомобилната индустрия

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че германското правителство прави всичко възможно, за да стабилизира автомобилния сектор в страната.
„Разговарях с председателя на работническия съвет и с ръководството на компанията. Казах им, че правим всичко възможно, за да възстановим стабилността в автомобилната индустрия. В момента това е най-трудната индустрия в Германия. Това обаче се дължи и на огромните субсидии за внос от Китай“, каза Мерц в „лятно интервю“ за телевизия ZDF, отговаряйки на въпрос относно плановете на доставчика на автомобилни компоненти Martinrea Honsel да съкрати стотици работни места.
Германският канцлер обясни, че е „обсъдил този въпрос с френското правителство буквално вчера и онзи ден“. „В процес сме на разработване на стратегия за възстановяване на конкурентоспособността на германската и европейската автомобилна индустрия. В момента преминаваме през трудни процеси, но поддържам диалог с пряко засегнатите“, заключи Мерц.
Германската автомобилна индустрия е в криза през последните години, първоначално предизвикана от пандемията от коронавирус, но засилена от 2022 г. насам от покачващите се цени на енергията и засилената конкуренция от китайските автомобилни производители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
09:52 20.07.2026
2 нема евтини суровини
09:53 20.07.2026
3 Крум
Коментиран от #5
09:54 20.07.2026
4 Механик
09:56 20.07.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Крум":Китайците купиха заводите и си правят коли за да не плащат мита
09:56 20.07.2026
6 ВЕСЕЛЯК
И тия ми се канят да поеждават Русия. Представяте ли армия съставена от такива "левенти". Гарантирам ви, че руснаците ще се изпопукат от смях.
То дано и да няма много трева или пък (да не чуе Дявола) да вземе да завали някой дъждец! Пу, пу!!
09:58 20.07.2026
7 млад еврас
10:00 20.07.2026
8 Мурка
10:00 20.07.2026
9 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бащата на BMW X5 и X6 шокира света: Известният дизайнер Пиер Льоклер взе руски паспорт.
Лично Путин разписа указа.
10:01 20.07.2026
10 Гориил
10:03 20.07.2026
11 хаха
10:05 20.07.2026
12 иван костов
10:19 20.07.2026
13 Стефи Кенефи
10:20 20.07.2026
14 Бедни ми Смехурко.
10:41 20.07.2026
15 Дълбока рецесия
10:44 20.07.2026
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11:03 20.07.2026