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Германските власти правят всичко възможно, за да стабилизират автомобилната индустрия

Германските власти правят всичко възможно, за да стабилизират автомобилната индустрия

20 Юли, 2026 09:51 646 16

  • автомобилостроене-
  • германия-
  • индустри-
  • проблеми-
  • фридрих мерц

Мерц: Това е индустрията с най-много предизвикателства

Германските власти правят всичко възможно, за да стабилизират автомобилната индустрия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че германското правителство прави всичко възможно, за да стабилизира автомобилния сектор в страната.

„Разговарях с председателя на работническия съвет и с ръководството на компанията. Казах им, че правим всичко възможно, за да възстановим стабилността в автомобилната индустрия. В момента това е най-трудната индустрия в Германия. Това обаче се дължи и на огромните субсидии за внос от Китай“, каза Мерц в „лятно интервю“ за телевизия ZDF, отговаряйки на въпрос относно плановете на доставчика на автомобилни компоненти Martinrea Honsel да съкрати стотици работни места.

Германският канцлер обясни, че е „обсъдил този въпрос с френското правителство буквално вчера и онзи ден“. „В процес сме на разработване на стратегия за възстановяване на конкурентоспособността на германската и европейската автомобилна индустрия. В момента преминаваме през трудни процеси, но поддържам диалог с пряко засегнатите“, заключи Мерц.

Германската автомобилна индустрия е в криза през последните години, първоначално предизвикана от пандемията от коронавирус, но засилена от 2022 г. насам от покачващите се цени на енергията и засилената конкуренция от китайските автомобилни производители.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Китай изкупува ЕС на парче.И това става с помощта на Урсула.

    Коментиран от #9

    09:52 20.07.2026

  • 2 нема евтини суровини

    12 0 Отговор
    а има милиони цигани на немски инклузив

    09:53 20.07.2026

  • 3 Крум

    5 1 Отговор
    Единствено вярното решение е да дават 2 голфа на цената за 1 и доживотна гаранция с безплатен сервиз.

    Коментиран от #5

    09:54 20.07.2026

  • 4 Механик

    14 0 Отговор
    Не правят достатъчно. Трябва още зелени сделки и разбира се трябва да се наблегне още на сканкциите.

    09:56 20.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Крум":

    Китайците купиха заводите и си правят коли за да не плащат мита

    09:56 20.07.2026

  • 6 ВЕСЕЛЯК

    3 0 Отговор
    Това на снимката е брадатата жена, нали??
    И тия ми се канят да поеждават Русия. Представяте ли армия съставена от такива "левенти". Гарантирам ви, че руснаците ще се изпопукат от смях.
    То дано и да няма много трева или пък (да не чуе Дявола) да вземе да завали някой дъждец! Пу, пу!!

    09:58 20.07.2026

  • 7 млад еврас

    4 1 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    10:00 20.07.2026

  • 8 Мурка

    2 0 Отговор
    НЕ ТЪРСИ ВИНАТА БРУТЕ В ЗВЕЗДИТЕ А В САМИТЕ НАС-------КАЗАЛ КАЙ КАСИЙ КОГАТО БИЛИ ПРЕДСРЕЩА С КОСАЧА

    10:00 20.07.2026

  • 9 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бащата на BMW X5 и X6 шокира света: Известният дизайнер Пиер Льоклер взе руски паспорт.
    Лично Путин разписа указа.

    10:01 20.07.2026

  • 10 Гориил

    2 1 Отговор
    Цените на петрола счупиха рекорд за първи път от юни, надхвърляйки 90 долара за барел.Това доведе до възобновяване на войната в Персийския залив. Това решение можеше да бъде взето не само в Техеран. Тази война има заинтересовани поддръжници.

    10:03 20.07.2026

  • 11 хаха

    4 0 Отговор
    И как ще я възстановят тази индустрия? С повече данъци, още повече зелени щуротии и от там скъпа енергия и електромобили, дето никой не ги иска? След като се фалира от политиките, да ударим още повече на тях, щото явно работят.

    10:05 20.07.2026

  • 12 иван костов

    5 0 Отговор
    Още няколко пакета санкции и немската икономика ще се стабилизира окончателно! Ще остане само, да се бучне кръстът с датата и кюрето да попее!😂😂

    10:19 20.07.2026

  • 13 Стефи Кенефи

    2 0 Отговор
    След като разпродадоха всичко, едва ли има място за стабилизиране на нещо.

    10:20 20.07.2026

  • 14 Бедни ми Смехурко.

    1 0 Отговор
    Постоянно текат някакви безплодни срещи, конференции и разговори. От тях не произлиза нищо, освен поредно харчене на парите на местните данъкоплатци. Нали щяха да започват проект по изтребител 6-о поколение? Отказаха се. Макар че да прескочат петото бездруго звучеше някак нелогично.

    10:41 20.07.2026

  • 15 Дълбока рецесия

    2 0 Отговор
    Само нови санкции срещу Русия ще стабилизират европейската индустрия...Така казаха лакеите на Урсула и Кая.

    10:44 20.07.2026

  • 16 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    След като направиха всичко възможно да я разрушатушат..

    11:03 20.07.2026