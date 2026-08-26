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Германия трябва да се стреми към независимост от САЩ и Китай

Германия трябва да се стреми към независимост от САЩ и Китай

26 Август, 2026 18:47 394 9

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  • министър

Създаването на работни места е от решаващо значение за икономиката на страната

Германия трябва да се стреми към независимост от САЩ и Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че Берлин трябва да се стреми към по-голяма независимост от САЩ и Китай и обяви увеличени инвестиции в бъдещи технологии.

„Създаването на работни места на бъдещето в Германия е от решаващо значение, както от технологична, така и от икономическа гледна точка. Също толкова важно е да станем по-независими и суверенни, за да не се решава бъдещето ни във Вашингтон или Пекин. За да не определят технологичните специалисти от Силициевата долина, с опасната си идеология, бъдещето на изкуствения интелект“, каза Клингбайл на пресконференция след двудневно закрито заседание на германското правителство в замъка Нойхарденберг в Бранденбург.

Той обяви и увеличени инвестиции в бъдещи технологии. „Инвестираме повече в изкуствен интелект, повече в центрове за данни, повече във високи технологии. В рамките на специален фонд ще увеличим инвестициите в научноизследователска и развойна дейност през 2027 г. с 60% в сравнение с 2026 г. По този начин подкрепяме изкуствения интелект с етикета „Произведено в Германия“ и чиповете „Произведено в Германия“, подчерта германският финансов министър.

В същото време той добави, че малко по-малко от година по-късно 50 милиарда евро от специалния фонд от 500 милиарда евро вече са внедрени.

Миналата година Бундестагът и Бундесратът (камара на германските провинции) одобриха допълнителни заеми на обща стойност 500 милиарда евро за инвестиции в инфраструктура и опазване на климата. Специалният фонд е предназначен за 12 години. Федералното правителство може да инвестира 300 милиарда евро, докато провинциите и общините могат да инвестират 100 милиарда евро. Други 100 милиарда евро са разпределени в Климатичния фонд. и трансформация директно към екологични цели.

На 5 март 2025 г. в Германия влязоха в сила конституционни изменения, които облекчиха т.нар. дългова спирачка за финансиране на нарастващите разходи за отбрана и създадоха специален инфраструктурен фонд от 500 млрд. EUR.


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швабен проблемен

    0 1 Отговор
    Ама те са независими, най вече от себе си!

    18:50 26.08.2026

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Поредният розовобузест глупак, който не знае къде се намира!!!
    САЩ и Китай са нещо за което трябва да се мисли, но не са приоритет в момента!!!
    Първата зависимост от която Германия трябва да се отърве е, зависимостта от Брюксел!!!
    И след като направи това, Германия ще може да се отървете от втората зависимост - зависимостта от камилари и други мигранти!!!
    Това вече не търпи отлагане, САЩ и Китай ще почакат!!!

    18:52 26.08.2026

  • 3 историк

    0 2 Отговор
    И идея си нямате колко много пропаднахте с тези санкции срещу Русия !!

    18:53 26.08.2026

  • 4 Хаген Дас

    0 3 Отговор
    И как ще стане това? С Русия не търгувате искате независимост от Китай и САЩ, а не разполагате с никакви суровини! Май заводите масово ще започнат затваряне! На следващите избори АДФ ще ви издухат!

    18:54 26.08.2026

  • 5 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Ларс Клингбайл ми звучи като Кликбайт.
    И т.нар."новина" го потвърждава.

    18:54 26.08.2026

  • 6 хехе

    2 2 Отговор
    Докато канцлера след избори го назначават с подпис от бялата по силата на канцлер акт за каква независимост идва реч.

    18:55 26.08.2026

  • 7 Бореха се

    0 1 Отговор
    за независимост от руските ресурси, сега скачат срещу американските и китайските инвестиции... Смешници..

    18:56 26.08.2026

  • 8 Госあ

    0 0 Отговор
    А по малките държави в ЕС, трябва да се стремят към независимост от Германия. Въпреки че освен франсетата, други независими май няма. Швабите глътнаха цялата италианска индустрия

    19:06 26.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    ВИЦеканцлерът каза голям ВИЦ😀❗
    След края на ВСвВ САШтинският ОКУПАТОР още не е напуснал Германия❗
    Има там почти 30 000 военни в няколко бази,
    а Германия НЕ може да си назначи канцлер без одобрението от Бялата къща❗
    /КанцлерАкт/😉

    19:17 26.08.2026