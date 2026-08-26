Германия трябва да се стреми към независимост от САЩ и Китай

Германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че Берлин трябва да се стреми към по-голяма независимост от САЩ и Китай и обяви увеличени инвестиции в бъдещи технологии.
„Създаването на работни места на бъдещето в Германия е от решаващо значение, както от технологична, така и от икономическа гледна точка. Също толкова важно е да станем по-независими и суверенни, за да не се решава бъдещето ни във Вашингтон или Пекин. За да не определят технологичните специалисти от Силициевата долина, с опасната си идеология, бъдещето на изкуствения интелект“, каза Клингбайл на пресконференция след двудневно закрито заседание на германското правителство в замъка Нойхарденберг в Бранденбург.
Той обяви и увеличени инвестиции в бъдещи технологии. „Инвестираме повече в изкуствен интелект, повече в центрове за данни, повече във високи технологии. В рамките на специален фонд ще увеличим инвестициите в научноизследователска и развойна дейност през 2027 г. с 60% в сравнение с 2026 г. По този начин подкрепяме изкуствения интелект с етикета „Произведено в Германия“ и чиповете „Произведено в Германия“, подчерта германският финансов министър.
В същото време той добави, че малко по-малко от година по-късно 50 милиарда евро от специалния фонд от 500 милиарда евро вече са внедрени.
Миналата година Бундестагът и Бундесратът (камара на германските провинции) одобриха допълнителни заеми на обща стойност 500 милиарда евро за инвестиции в инфраструктура и опазване на климата. Специалният фонд е предназначен за 12 години. Федералното правителство може да инвестира 300 милиарда евро, докато провинциите и общините могат да инвестират 100 милиарда евро. Други 100 милиарда евро са разпределени в Климатичния фонд. и трансформация директно към екологични цели.
На 5 март 2025 г. в Германия влязоха в сила конституционни изменения, които облекчиха т.нар. дългова спирачка за финансиране на нарастващите разходи за отбрана и създадоха специален инфраструктурен фонд от 500 млрд. EUR.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швабен проблемен
18:50 26.08.2026
2 Пич
САЩ и Китай са нещо за което трябва да се мисли, но не са приоритет в момента!!!
Първата зависимост от която Германия трябва да се отърве е, зависимостта от Брюксел!!!
И след като направи това, Германия ще може да се отървете от втората зависимост - зависимостта от камилари и други мигранти!!!
Това вече не търпи отлагане, САЩ и Китай ще почакат!!!
18:52 26.08.2026
3 историк
18:53 26.08.2026
4 Хаген Дас
18:54 26.08.2026
5 Сатана Z
И т.нар."новина" го потвърждава.
18:54 26.08.2026
6 хехе
18:55 26.08.2026
7 Бореха се
18:56 26.08.2026
8 Госあ
19:06 26.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
След края на ВСвВ САШтинският ОКУПАТОР още не е напуснал Германия❗
Има там почти 30 000 военни в няколко бази,
а Германия НЕ може да си назначи канцлер без одобрението от Бялата къща❗
/КанцлерАкт/😉
19:17 26.08.2026