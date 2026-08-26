Германия трябва да се стреми към независимост от САЩ и Китай

Германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че Берлин трябва да се стреми към по-голяма независимост от САЩ и Китай и обяви увеличени инвестиции в бъдещи технологии.

„Създаването на работни места на бъдещето в Германия е от решаващо значение, както от технологична, така и от икономическа гледна точка. Също толкова важно е да станем по-независими и суверенни, за да не се решава бъдещето ни във Вашингтон или Пекин. За да не определят технологичните специалисти от Силициевата долина, с опасната си идеология, бъдещето на изкуствения интелект“, каза Клингбайл на пресконференция след двудневно закрито заседание на германското правителство в замъка Нойхарденберг в Бранденбург.

Той обяви и увеличени инвестиции в бъдещи технологии. „Инвестираме повече в изкуствен интелект, повече в центрове за данни, повече във високи технологии. В рамките на специален фонд ще увеличим инвестициите в научноизследователска и развойна дейност през 2027 г. с 60% в сравнение с 2026 г. По този начин подкрепяме изкуствения интелект с етикета „Произведено в Германия“ и чиповете „Произведено в Германия“, подчерта германският финансов министър.

В същото време той добави, че малко по-малко от година по-късно 50 милиарда евро от специалния фонд от 500 милиарда евро вече са внедрени.

Миналата година Бундестагът и Бундесратът (камара на германските провинции) одобриха допълнителни заеми на обща стойност 500 милиарда евро за инвестиции в инфраструктура и опазване на климата. Специалният фонд е предназначен за 12 години. Федералното правителство може да инвестира 300 милиарда евро, докато провинциите и общините могат да инвестират 100 милиарда евро. Други 100 милиарда евро са разпределени в Климатичния фонд. и трансформация директно към екологични цели.

На 5 март 2025 г. в Германия влязоха в сила конституционни изменения, които облекчиха т.нар. дългова спирачка за финансиране на нарастващите разходи за отбрана и създадоха специален инфраструктурен фонд от 500 млрд. EUR.