Бившият главен изпълнителен директор на „Енвидиа“ Дженсън Хуан ще бъде изслушан при закрити врата от три комисии на Камарата на представителите на САЩ на 1 декември. Срещата ще бъде стенографирана и ще се проведе с участието на Комисията по външни работи, Специалната комисия за Китайската комунистическа партия и Комисията по разузнаването.

Хуан ще дава обяснения за мерките на „Енвидиа“ за защита на националната сигурност, за достъпа на китайски структури до най-съвременните американски чипове и за връзките му с жена, която американски представители определят като предполагаем китайски разузнавателен актив. Той е напуснал поста главен изпълнителен директор на компанията през ноември.

Брайън Маст, Джон Муленар и Рик Крауфорд съобщиха, че Хуан се е съгласил доброволно да участва в изслушването. Тримата републиканци са председатели съответно на Комисията по външни работи, Специалната комисия за Китайската комунистическа партия и Комисията по разузнаването.

„Американците очакват отговори за ролята на г-н Хуан и „Енвидиа“ в допускането на опасни агенти на Китайската народна република до достъп до най-модерните ни чипове, както и за ролята на предполагаем китайски агент в този скандал“, заявиха тримата председатели.

По информация на Асошиейтед прес изслушването ще бъде под формата на закрито интервю, а не на публично заседание. Законодателите ще разпитат Хуан за потенциален пробив в националната сигурност и за това дали компанията е спазвала изискванията за контрол върху износа на технологии към Китай.

Юрисконсултът на компанията ще бъде изслушан на 2 декември

Ден след Хуан пред комисиите трябва да се яви главният юрисконсулт на „Енвидиа“ Тим Тетър. Така Конгресът ще изслуша както бившия ръководител на производителя на чипове, така и представител на компанията, който отговаря за правните въпроси и съответствието с регулациите.

Франс прес съобщи, че въпросите към Хуан са свързани не само с личния скандал, довел до оттеглянето му, но и с по-широки опасения за изтичане на технологии и за възможно заобикаляне на американските ограничения върху износа на високопроизводителни чипове за Китай. Пекин отхвърля обвиненията за шпионска дейност.

Предстоящото изслушване поставя „Енвидиа“ в центъра на засилен политически натиск върху американските компании, които разработват и продават компоненти за системи с изкуствен интелект. Следващата ключова дата е 1 декември, когато Хуан трябва да отговори на въпросите на трите комисии при закрити врата.

Източници: bta.bg, apnews.com, afp.com