Демократите в САЩ спорят за курса след голямата изборна победа

Демократите в Камарата на представителите на САЩ започнаха вътрешен спор за политическия курс на партията, след като се очаква да разполагат с повече от 250 места. Това им дава десетки допълнителни гласове над необходимите 218 за мнозинство и намалява зависимостта от малки групи, които можеха да поставят условия пред партийното ръководство. Axios съобщава, че различията са проличали в интервюта с повече от дузина настоящи и новоизбрани конгресмени.

Прогресивната конгресменка Делия Рамирес определи изборния резултат като „отхвърляне на статуквото“. По думите ѝ демократите нямат „абсолютно никакво оправдание“ да не направят всичко по силите си през следващите две години.

Центристът Джош Готхаймер даде различно тълкуване на вота. Той определи изборната нощ като „гигантска вечер за златната среда“ и заяви, че мандатът е свързан основно със „справяне с високите разходи и корупцията“.

Прогресивните търсят влияние чрез кокуса

Мащабът на победата отслабва плановете на новата група прогресивни представители, известна като „Блокът“, да изиска отстъпки от ръководството в замяна на подкрепата си. При по-малко мнозинство отделните депутати биха имали по-силна позиция при гласуването за ръководни постове и законодателни приоритети.

Лявото крило сега възнамерява да действа чрез Прогресивния кокус в Конгреса. Целта е той да привлече новоизбрани демократи от оспорвани райони, както и популистки настроени представители от работническата класа, спечелили подкрепа и сред прогресивни, и сред центристки избиратели.

Бившата председателка на кокуса Прамила Джаяпал заяви, че прогресивните вече са използвали влиянието си и „ще го направят отново“. Сред посочените от нея приоритети са всеобщото здравно осигуряване, спиране на финансирането за Службата за имиграция и митнически контрол, прекратяване на американската помощ за Израел, по-високи трудови доходи и всеобщ достъп до грижи за деца.

Настоящият председател на кокуса Грег Касар смята, че прокарването на такава програма може да се окаже по-лесно, отколкото изглежда. Той се позова на призивите на Хаким Джефрис за „драстична промяна“ и определи идеята за „Медикеър за всички“ като изключително популярна.

Центристите настояват за по-умерен дневен ред

Центристкото крило предупреди срещу превръщането на радикалните предложения в основен дневен ред на мнозинството. Адам Грей, лидер на коалицията „Сини кучета“, и Марк Вийзи, съюзник на Джефрис, определиха победата като резултат от здравия разум, а не от крайна идеология.

Самият Джефрис засега не е представил подробна програма. Той обеща „семеен разговор“ в рамките на парламентарната група за приоритетите на демократите.

Прогресивният конгресмен Джаред Хъфман призна, че „Медикеър за всички“ едва ли ще бъде приет през следващите две години. Според него обаче голямото мнозинство ще даде на партията възможност да управлява вътрешните си противоречия и да търси общи позиции между двете крила.

Източници: news.bg, axios.com, apnews.com