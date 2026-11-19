Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял с китайския президент Си Дзинпин за изкуствения интелект, като само бегло е споменал бившия главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

„Не сме обсъждали това. Може би съм го споменал съвсем бегло, защото това е истинска трагедия. Трагедия е. Той е толкова блестящ човек“, каза Тръмп в интервю за Fox News, цитирано от „Ройтерс“.

По думите му разговорът със Си се е състоял по време на вечеря. „Разговаряхме цяла вечер, обсъждахме именно това — изкуствения интелект“, каза американският президент.

Проверка на връзките на Алис Хуанг

Дженсън Хуанг подаде оставка като ръководител на Nvidia след разкрития за извънбрачни връзки, включително с китайската бизнесдама Алис Хуанг.

Според запознати източници, цитирани от „Ройтерс“, американските разузнавателни служби проверяват връзките на Алис Хуанг с китайското министерство на държавната сигурност. Изяснява се и каква информация е възможно да е била предадена.

На въпрос дали предполагаемата връзка представлява заплаха за националната сигурност, Тръмп отговори: „Не съм чувал такова нещо“. Той добави: „Не съм чувал тя да е била шпионка“.

Хуанг и политиката на САЩ за изкуствения интелект

Дженсън Хуанг е изразявал подкрепа за програмата на Тръмп в областта на изкуствения интелект и се е срещал с президента няколко пъти. Nvidia същевременно се е стремяла да продава свои чипове на китайския пазар.

Тръмп не посочи да е обсъждал подробно с китайския президент нито оставката на Хуанг, нито твърденията за връзките на Алис Хуанг. От думите му става ясно, че основната тема на разговора със Си е била изкуственият интелект.

Източници: news.bg, investing.com