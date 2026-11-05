Тайван очаква подкрепа от Конгреса на САЩ за оръжията

Тайван ще продължи да разчита на надпартийна подкрепа в Конгреса на САЩ за укрепването на отбранителните си способности, заяви министърът на отбраната на острова Уелингтън Ку. Коментарът му дойде след междинните избори в САЩ, на които демократите спечелиха и двете камари.

На въпрос дали промяната в съотношението на силите във Вашингтон може да повлияе върху блокирания пакет за продажба на оръжие на стойност около 14 милиарда долара, Ку посочи, че подкрепата за Тайван не зависи от една партия.

„Смятам, че Конгресът на САЩ винаги е бил надпартиен и ще подкрепи Тайван в укрепването на отбранителните му способности“, заяви Уелингтън Ку.

„Ще продължим също така да поддържаме връзка с членовете на Конгреса и, разбира се, ще поддържаме тесни контакти с Министерството на отбраната на САЩ, за да гарантираме, че тези сделки за продажба на оръжие ще се осъществят според графика“, добави той.

Забавеният пакет за 14 милиарда долара

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки че Вашингтон и Тайпе нямат официални дипломатически отношения. През декември президентът Доналд Тръмп одобри продажба на оръжие за 11 милиарда долара - най-голямата сделка в историята на отношенията между двете страни.

Вторият пакет, оценяван на около 14 милиарда долара, остава в застой. След среща с китайския президент Си Цзинпин през май Тръмп го определи като добър „коз при преговори“, който държи в изчакване.

Изказването на Ку не означава, че пакетът е получил ново одобрение или че е определена дата за реализацията му. Тайванският министър заяви единствено, че правителството му ще продължи разговорите с американските институции и законодатели.

Натискът от Пекин

Китай определя въпроса за Тайван като най-чувствителния и важен дипломатически въпрос за страната и многократно е призовавал САЩ да прекратят оръжейните продажби на острова. Демократично избраното правителство в Тайпе отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет и заявява, че само жителите на Тайван могат да решават бъдещето си.

Американското законодателство задължава САЩ да предоставят на Тайван средства за самоотбрана. През септември четирима републиканци призоваха администрацията на Тръмп да отпусне над 15 милиарда долара помощ за националната сигурност на острова.

Пентагонът не е отговорил веднага на запитването за коментар относно бъдещето на оръжейния пакет.

Източници: bta.bg