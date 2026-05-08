ЕК притисна авиопревозвачите и туристическия бизнес

Европейската комисия публикува препоръки за авиокомпаниите и туристическия бизнес в контекста на кризата с горивата, по-специално задължавайки въздушните превозвачи да предоставят пълно обезщетение на пътниците, ако полет бъде отменен поради прекалено високи цени на горивата. Документът е публикуван на сайта на Европейската комисия.

"Авиокомпаниите ще могат да отменят полети без обезщетение на пътниците само ако изобщо няма гориво. Ние не признаваме високите цени на горивата като непреодолима сила и основание за отмяна на полет без компенсация. От гледна точка на бизнеса високите цени на горивата са напълно предвидими", каза Анна-Кайса Итконен, представител на Европейската комисия, на брифинг в Брюксел, представяйки тези стандарти.

„Все още не сме наблюдавали реален недостиг на авиационно гориво в Европа, виждаме само ситуация с нарастващи цени за него“, отбеляза тя.

Препоръки на ЕК

Наборът от „препоръки на Европейската комисия“ гласи:

Първо, че пътниците, чиито полети са отменени поради прекалено високите цени на горивата, „продължават да се ползват с всички права, включително правото на промяна на полета, сигурността на летището или финансова компенсация“.

Второ, Европейската комисия потвърди, че авиокомпаниите „са длъжни да информират пътниците за пълната и крайна цена на билета в момента на резервацията“. Те не могат да увеличат цената след това, независимо от цената на горивото, което също води до проблема с непреодолимата сила.

Трето, на европейските авиокомпании може да бъде дадено правото да се откажат от правилото за предварително зареждане с гориво, което предвижда, че в някои случаи самолетът трябва да излети от европейско летище, зареден с гориво за следващия полет за връщане или поне 90% от резервоарите си, ако има вероятност летището на местоназначението да изчерпи горивото. Това правило всъщност води до увеличен разход на гориво, тъй като самолетът, зареден с гориво за двупосочен полет, излита със значително по-голямо излетно тегло, отколкото при конвенционално еднопосочно зареждане.

Четвърто, авиокомпаниите получават правото да използват по-гъвкаво предоставените им слотове за използване на летищните писти, за да оптимизират полетите си.

Пето, Европейската комисия донякъде разшири възможностите на правителствата на ЕС да предоставят подкрепа на своите авиокомпании за извършване на социално значими полети.