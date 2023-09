Кирил Домусчиев влезе в Съвета на Глобалната инициатива на Клинтън

Глобалната инициатива на Клинтън (CGI) е водещата програма на Фондация Клинтън, която има за цел да създаде и приложи решения за най-належащите предизвикателства в света, като изменението на климата, справедливостта в здравеопазването и приобщаващото икономическо възстановяване и растежа.



Ръководството на организацията с нестопанска цел, създадена от бившия американски президент Бил Клинтън, е повече от звездно. От стартирането на програмата участниците в CGI са поели над 3600 ангажимента, които са подобрили живота на над 435 милиона души в 180 държави.



Инициативата има за цел да обедини хора от всички сфери на живота в обща визия, която може да доведе до резултати за по-светло настояще и бъдеще.



Справянето с тези предизвикателства изисква огромна енергия и лидерски умения, за да вдъхнови промяна. И това са качества, с които президентът Клинтън винаги е бил известен.



През май т.г. той беше в София - първото му посещение в България от 1999 г., когато все още беше действащ президент и първият действащ президент на САЩ, посетил страната. Посещението му беше по покана на Кирил Домусчиев, изпълнителен директор на Хювефарма, българска фармацевтична компания с глобално и доминиращо присъствие в своя бранш.



Президентът Клинтън се срещна със студенти в НДК, където си припомни предишното си посещение преди почти четвърт век. Тогава то беше в контекста на кризата в Косово и водената от САЩ намеса, която разчиташе за успеха си и на българската подкрепа с цел да донесе мир на Балканите.



Радвам се, че се върнах. Спомням си посещението през 1999 г. Имаше страхотен митинг пред катедралата и трябва да е имало 30 – 40 хиляди души. Беше невероятно. Беше трудно време и фактът, че бях поканен отново тук, ме прави щастлив, защото означава, че върша правилната работа", каза Бил Клинтън на пресконференцията през май.



Но този път посещението на висшия гост нямаше нищо общо с геополитиката. Той ръководи първата конференция на CGI в София – знак за това как времената са се променили – към по-добро. Това е и знак, че днешните български лидери трябва да покажат решителност и да дадат своя принос в решаването на съвременните наболели проблеми, като изменението на климата и ширещото се социално изключване.



Кирил Домусчиев, който беше домакин на президента Клинтън, вече е и един от членовете на Консултативния съвет на CGI, който подпомага работата на програмата по две основни направления. От една страна, 11-те членове на Борда предоставят ценна обратна връзка и прозрения, които оформят целите на програмата на годишна база. От друга страна, предвид силното им влияние в различни сфери на живота и части от света, тези експерти са най-добрите посланици за инициативите на CGI и за увеличаване на усилията и ангажиментите на организацията за пораждане на осезаеми промени.



Положителният ефект от подобни усилия е лесен за забелязване – дори на изпълнително ниво. Вдъхновен от мисията на президента Бил Клинтън, Кирил Домусчиев обяви по време на посещението си в София, че създава собствена инициатива, наречена Domuschiev Impact, която ще си партнира тясно с The Clinton Foundation (Фондация Клинтън) в осъществяването на трансформиращи проекти.



Така Domuschiev Impact ще представлява една от най-сериозните инициативи на български предприемач в света на глобалните хуманитарни, социални и екологични действия. Първите ангажименти и дневен ред на новата платформа ще бъдат обявени на 18 – 19 септември, когато ще се проведе годишната среща на Глобалната инициатива на Клинтън в Ню Йорк.



Като член на Консултативния съвет на CGI, по време на Годишната среща Кирил Домусчиев ще бъде в престижната компания на едни от най-реномираните бизнес лидери и експерти в света.



Сред най-опитните членове на Консултативния съвет е Риима Нанавати, която работи от три десетилетия за организиране на жени в кооперации, предприятия и профсъюзи в Индия. Тя е директор на SEWA (Асоциацията на самонаетите жени в Индия) и активно подкрепя жените да започнат собствен бизнес, като работи в 18 щата в Индия, както и в съседни страни като Афганистан, Шри Ланка, Непал и Бутан.



Председател на Консултативния съвет е Робърт С. Харисън – американски банкер, адвокат и филантроп. Преди това той е бил председател на настоятелството на университета Корнел от 2011 г. до 2022 г. Харисън също е бил главен изпълнителен директор на Глобалната инициатива на Клинтън от 2007 г. до 2016 г. Той получава бакалавърска степен от университета Корнел през 1976 г. и впоследствие е стипендиант в Оксфордския университет и доктор по право от Йейлския университет. Преди това той е работил за Davis Polk & Wardwell и Goldman Sachs и е набирал средства за президентските кампании на Уесли Кларк и Джон Кери.



Най-богатият човек в Ирландия, Денис О’Брайън, също е част от усилията за решаване на глобалните предизвикателства. Той е основател на Digicel, която беше продадена през 2021 г., но също така има бизнес интереси в сфери като лизинга на самолети (Aergo Capital), комуналната поддръжка (Actavo), петрола (Topaz Energy), футбола (миноритарен акционер на Celtic F.C.) и здравеопазването ( болница Beacon). О'Брайън участва в различни филантропични дейности, включително в борда на Concern Worldwide, основаване на фондация Iris O'Brien и създаване на стипендия в Бостънския колеж.



Друг "двигател" на Глобалната инициатива е Роландо Гонзалес-Бънстър, американски бизнесмен от аржентински произход и приятел от колежа на президента Бил Клинтън, а също и директор на Фондация Клинтън. Той е основател, председател и главен изпълнителен директор на InterEnergy Group, базирана в Обединеното кралство енергийна компания, работеща в Доминиканската република, Панама, Чили, Ямайка и Уругвай.



Натали Молина Ниньо е предприемач, технолог и програмист. Тя е главен изпълнителен директор на BRAVA Investments, компания, която има за цел да подпомага развитието на стартиращи фирми и да подкрепя бизнеси, които са в полза на жените. Тя е автор на LEAPFROG: Новата революция за жените предприемачи.



Годишните срещи на CGI досега са събрали над 190 настоящи и бивши държавни глави, повече от 20 носители на Нобелова награда и стотици водещи изпълнителни директори, ръководители на фондации и неправителствени организации, големи филантропи и членове на медиите.



Консултативен съвет на Глобалната инициатива на Клинтън:

Риима Нанавати, директор на Асоциацията на самонаетите жени;

Боб Харисън, председател на Съвета и почетен председател на Университет Корнел;

Кирил Домусчиев, главен изпълнителен директор на "Хювефарма" и съпредседател на Domuschiev Impact;

Зив Авирам, основател и президент на Фондация "Авирам";

Нили Гилбърт, заместник-председател на Carbon Direct;

Шийла Дейвис, главен изпълнителен директор на Partners in Health;

Роландо Гонсалес-Бънстър, председател и главен изпълнителен директор на InterEnergy;

Франсин Кацудас, изпълнителен вицепрезидент и главен служител по политики и цели на Cisco;

Натали Молина Ниньо, съосновател и главен стратегически директор в Known;

Денис О’Брайън, основател и председател на Digicel;

Хасан Тахер, инвеститор и филантроп.

Източник: economic.bg