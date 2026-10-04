Новини
България »
Жена от Велико Търново даде шанс за живот на трима румънци

Жена от Велико Търново даде шанс за живот на трима румънци

4 Октомври, 2026 15:20 712 4

  • донор-
  • операция-
  • живот-
  • румънци

Въпреки тежката загуба близките ѝ са взели благородното решение да дарят органите й и да дадат шанс за живот на други хора, за които трансплантацията е единствената възможност за спасение

Жена от Велико Търново даде шанс за живот на трима румънци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена от Велико Търново даде шанс за живот на трима румънци

Тя е изпаднала в мозъчна смърт в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ на 1 октомври.

Въпреки тежката загуба близките ѝ са взели благородното решение да дарят органите ѝ и да дадат шанс за живот на други хора, за които трансплантацията е единствената възможност за спасение.

В България не са намерени подходящи реципиенти и така, по силата на Меморандума за сътрудничество в областта на трансплантациите, подписан с Румъния през 2021 г., е задействана организация органите да бъдат трансплантирани на пациенти от съседната ни страна.

Донорската ситуация е реализирана на 2 октомври, а солидарността между България и Румъния се превърна в жест, който даде шанс за живот на трима души.

В Клиничния институт „Фундени“ са извършени две бъбречни и една чернодробна трансплантация.

„Зад всяко донорство стои семейство, което в момент на дълбока и болезнена загуба избира да даде шанс на други хора. Донорството на органи означава шанс животът да продължи. Благодарим на нашите партньори от България за солидарността и сътрудничеството, както и на всички медицински екипи, участвали в тези мисии. Благодарим на SABIF и CTS Букурещ за бързата реакция и ангажираността“, пишат румънските специалисти.

Координаторът по донорство за Северен централен регион и началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Сибила Маринова и ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, изказват своята дълбока признателност към семейството на 54-годишната жена за благородното решение, както и към всички медицински екипи и институции, участвали в координирането и реализирането на донорската ситуация.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Респект

    12 0 Отговор
    към близките на жената , взели това решение !

    Коментиран от #3

    15:23 04.10.2026

  • 2 Българи няма ли

    11 6 Отговор
    Та румънци, или те плащат повече!?

    15:26 04.10.2026

  • 3 Съгласието е проформа

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Респект":

    И с него и без него пак щяха да продадат здравите органи!

    15:28 04.10.2026

  • 4 д-р Захариев

    3 2 Отговор
    Не прочетохте ли, че в България не са намерени подходящи реципиенти в този момент?

    16:09 04.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове