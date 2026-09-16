16-годишно момче почина в Пловдив, майката вини лекарите

16-годишно момче почина от сепсис след усложнение от перитонит. Детето е било 23 дни в пловдивска болница и 3 седмици по-късно е починало въпреки извършената спешна оперативна намеса. Майката на момчето вини медиците, които са лекували сина ѝ през първите 14 дни, че не са обърнали внимание на симптомите му и са му назначили погрешно лечение, което се е оказало фатално, съобщава бТВ.
„Просто не пожелавам този кошмар на нито един родител и не искам да се случва на други хора. Просто не заслужаваше да изживее тези болки и тези мъки, които му се случиха. И не заслужава нито едно дете, и нито един човек. Те не убиха само него, убиха баба му и мен, защото ние оттук нататък продължаваме в агония“, каза Невяна Гешева, майка на починалото момче.
Невяна Гешева е начална учителка. Сама отглежда сина си.
„Марти беше единственото ми дете. Със синдром на Даун. Въпреки диагнозата си, беше изключително здрав и не беше влизал в болница 14 години по никакъв повод“, споделя тя.
На 29 юли Марти постъпва по спешност в хирургична клиника и остава там две седмици. Причината – наличие на кръв в изпражненията след вирусна инфекция.
„През всички тези 14 дни аз съобщавах абсолютно всяка вечер, че коремът му е неестествено подут, че дори забелязвам отоци по краката. И когато непрекъснато му слагаха успокоителни и болкоуспокояващи, аз плачех и алармирах, че съм сигурна, че него го боли корем“, разказва Невяна Гешева.
Според майката лекарите не обърнали внимание на симптомите и пренасочили сина ѝ към детска клиника с диагнозата „запушена чернодробна вена“. Седмица по-късно състоянието на Марти внезапно се влошава и на 20 август е опериран по спешност в друга хирургична клиника.
„Беше опериран от професор Новаков, който даде всичко от себе си, всичко – и невъзможното! Но вече състоянието на Марти беше много малко съвместимо с живота, тъй като от него бяха извадени 7 литра гнойна течност. И професор Новаков каза, че перитонитът е от доста дни. И на 10 септември сутринта Марти почина“, казва майката.
От Университетската болница „Свети Георги“ коментираха, че по случая е започната вътрешна проверка за изясняване на всички обстоятелства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОГ ДА ГО ПРОСТИ
22:28 16.09.2026
2 Една от причините
22:30 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хаха
...както предишните пъти...и както никой така и не чу какво и кого били покрили...
Тик-так! Наближава ви изчезването от картата.
22:31 16.09.2026
5 Без име
22:33 16.09.2026
6 Факти
22:41 16.09.2026
7 Лекар
22:47 16.09.2026
8 Българин
22:48 16.09.2026
9 Германец
22:49 16.09.2026