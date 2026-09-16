16-годишно момче почина в Пловдив, майката вини лекарите

16-годишно момче почина от сепсис след усложнение от перитонит. Детето е било 23 дни в пловдивска болница и 3 седмици по-късно е починало въпреки извършената спешна оперативна намеса. Майката на момчето вини медиците, които са лекували сина ѝ през първите 14 дни, че не са обърнали внимание на симптомите му и са му назначили погрешно лечение, което се е оказало фатално, съобщава бТВ.

„Просто не пожелавам този кошмар на нито един родител и не искам да се случва на други хора. Просто не заслужаваше да изживее тези болки и тези мъки, които му се случиха. И не заслужава нито едно дете, и нито един човек. Те не убиха само него, убиха баба му и мен, защото ние оттук нататък продължаваме в агония“, каза Невяна Гешева, майка на починалото момче.

Невяна Гешева е начална учителка. Сама отглежда сина си.

„Марти беше единственото ми дете. Със синдром на Даун. Въпреки диагнозата си, беше изключително здрав и не беше влизал в болница 14 години по никакъв повод“, споделя тя.

На 29 юли Марти постъпва по спешност в хирургична клиника и остава там две седмици. Причината – наличие на кръв в изпражненията след вирусна инфекция.

„През всички тези 14 дни аз съобщавах абсолютно всяка вечер, че коремът му е неестествено подут, че дори забелязвам отоци по краката. И когато непрекъснато му слагаха успокоителни и болкоуспокояващи, аз плачех и алармирах, че съм сигурна, че него го боли корем“, разказва Невяна Гешева.

Според майката лекарите не обърнали внимание на симптомите и пренасочили сина ѝ към детска клиника с диагнозата „запушена чернодробна вена“. Седмица по-късно състоянието на Марти внезапно се влошава и на 20 август е опериран по спешност в друга хирургична клиника.

„Беше опериран от професор Новаков, който даде всичко от себе си, всичко – и невъзможното! Но вече състоянието на Марти беше много малко съвместимо с живота, тъй като от него бяха извадени 7 литра гнойна течност. И професор Новаков каза, че перитонитът е от доста дни. И на 10 септември сутринта Марти почина“, казва майката.

От Университетската болница „Свети Георги“ коментираха, че по случая е започната вътрешна проверка за изясняване на всички обстоятелства.