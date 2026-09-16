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16-годишно момче почина в Пловдив, майката вини лекарите

16-годишно момче почина в Пловдив, майката вини лекарите

16 Септември, 2026 22:21 788 9

  • перитонит-
  • сепсис-
  • операция-
  • 16-годишно момче

Според майката лекарите не обърнали внимание на симптомите и пренасочили сина ѝ към детска клиника с диагнозата „запушена чернодробна вена“

16-годишно момче почина в Пловдив, майката вини лекарите - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16-годишно момче почина от сепсис след усложнение от перитонит. Детето е било 23 дни в пловдивска болница и 3 седмици по-късно е починало въпреки извършената спешна оперативна намеса. Майката на момчето вини медиците, които са лекували сина ѝ през първите 14 дни, че не са обърнали внимание на симптомите му и са му назначили погрешно лечение, което се е оказало фатално, съобщава бТВ.

„Просто не пожелавам този кошмар на нито един родител и не искам да се случва на други хора. Просто не заслужаваше да изживее тези болки и тези мъки, които му се случиха. И не заслужава нито едно дете, и нито един човек. Те не убиха само него, убиха баба му и мен, защото ние оттук нататък продължаваме в агония“, каза Невяна Гешева, майка на починалото момче.

Невяна Гешева е начална учителка. Сама отглежда сина си.

„Марти беше единственото ми дете. Със синдром на Даун. Въпреки диагнозата си, беше изключително здрав и не беше влизал в болница 14 години по никакъв повод“, споделя тя.

На 29 юли Марти постъпва по спешност в хирургична клиника и остава там две седмици. Причината – наличие на кръв в изпражненията след вирусна инфекция.

„През всички тези 14 дни аз съобщавах абсолютно всяка вечер, че коремът му е неестествено подут, че дори забелязвам отоци по краката. И когато непрекъснато му слагаха успокоителни и болкоуспокояващи, аз плачех и алармирах, че съм сигурна, че него го боли корем“, разказва Невяна Гешева.

Според майката лекарите не обърнали внимание на симптомите и пренасочили сина ѝ към детска клиника с диагнозата „запушена чернодробна вена“. Седмица по-късно състоянието на Марти внезапно се влошава и на 20 август е опериран по спешност в друга хирургична клиника.

„Беше опериран от професор Новаков, който даде всичко от себе си, всичко – и невъзможното! Но вече състоянието на Марти беше много малко съвместимо с живота, тъй като от него бяха извадени 7 литра гнойна течност. И професор Новаков каза, че перитонитът е от доста дни. И на 10 септември сутринта Марти почина“, казва майката.

От Университетската болница „Свети Георги“ коментираха, че по случая е започната вътрешна проверка за изясняване на всички обстоятелства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОГ ДА ГО ПРОСТИ

    12 0 Отговор
    УЖАС 🤦 ПОРЕДНАТА ЖЕРТВА НА НЕГОДНИТЕ ТАКА НАРЕЧЕНИ ЛЕКАРИ . КОГА ЩЕ ИМА ПРИСЪДИ ЗА ТЕЗИ ИЗВЕРГИ ?

    22:28 16.09.2026

  • 2 Една от причините

    9 0 Отговор
    В България има 3.139 професори , по голямата част са с купени или откраднати титли..! Една част от тях преподават МЕДИЦИНА и създават убийци..!

    22:30 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаха

    6 0 Отговор
    Няма страшно. Ще се проведе разследване!

    ...както предишните пъти...и както никой така и не чу какво и кого били покрили...

    Тик-так! Наближава ви изчезването от картата.

    22:31 16.09.2026

  • 5 Без име

    9 0 Отговор
    Ужасно!Жалко за детето и близките му!Много безхаберие и нехайство в здравната ни система има!Лошото е,че става все по-зле!

    22:33 16.09.2026

  • 6 Факти

    2 0 Отговор
    У бийци в бели престилки

    22:41 16.09.2026

  • 7 Лекар

    1 0 Отговор
    Познавам въпросните лекуващи, бяхме колеги в универса.. преписаха абсолютно всички изпити, имаха и доста двойки😝

    22:47 16.09.2026

  • 8 Българин

    1 0 Отговор
    Лекарите масово са преписвачи

    22:48 16.09.2026

  • 9 Германец

    0 0 Отговор
    То целият им народ безхаберници те се зачудили за лекарите 🤣😂

    22:49 16.09.2026

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