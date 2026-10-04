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Йотова и Вълчев в Сандански: Ще работим за силна България със самочувствие, чийто глас се чува в Европа
  Тема: Украйна

Йотова и Вълчев в Сандански: Ще работим за силна България със самочувствие, чийто глас се чува в Европа

4 Октомври, 2026 17:02, обновена 4 Октомври, 2026 17:07 1 505

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При огромен интерес премина предизборната среща на кандидатпрезидентската двойка в Сандански

Йотова и Вълчев в Сандански: Ще работим за силна България със самочувствие, чийто глас се чува в Европа - 1
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Най-святата ни мисия е за България. Ще работим с Кирил Вълчев за силна България, която пази и развива своята идентичност, със самочувствие на хора, наследници на славна цивилизация. За България, чийто глас аргументирано се чува в Европа и в света. С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към множеството хора, събрали се в Сандански на предизборната ѝ среща заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев.

Илияна Йотова подчерта, че дългогодишният ѝ опит в европейските институции я е научил как трябва да се отстояват позиции и да се търсят съюзници. „Още по-аргументирано и силно звучиш, когато зад теб стои интересът на българския народ“, посочи тя.

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Кандидатът за президент беше категорична, че след 20 години членство в Европейския съюз, които се навършват догодина, България не може да стои встрани от решенията и предложенията за политики, а трябва да има гръбнак да поставя проблемите на българския народ. „Никога не съм приемала „yes“ политиката. Винаги в позициите ми навън съществува името „България““, подчерта Йотова, като изтъкна, че с настоящето правителство на Румен Радев България има активна външна политика.

Кандидатът за президент посочи, че България трябва да има активен глас за конфликтите в Украйна и Близкия изток, последствията от които са тежки. Тя отново подчерта, че България няма място в Коалиция на желаещите за Украйна и час по-скоро трябва да започнат преговори за мир.Йотова и Вълчев в Сандански: Ще работим за силна България със самочувствие, чийто глас се чува в Европа

Йотова заяви, че в цялата си политическа биография основни за нея са били срещите с хората в България. „Не обичам анонимността на социалните мрежи, на предварително подготвеното слово, обичам контакта очи в очи, да чуя вашите идеи, да се опитам да отговоря на въпросите ви. Най-добрите решения идват от вас, хората на България“, обърна се тя към гражданите в Сандански.

Кандидатът за президент определи като най-важен въпрос пред България справянето с неравенствата, с големите географски и социални дисбаланси. „Вярвам, че ще успеем да се справим заедно с мнозинството в Народното събрание, с правителството, със силата на всяка българка и всеки българин“, подчерта Йотова.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев открои като най-важна задача хората на България да свързват своето бъдеще с нея, а не да търсят перспектива в чужбина. „При всички дадености на българската природа, при всички постижения на България с влизането в Европейския съюз, най-важната цел за България през следващите години трябва да бъдат хората. Да ги имаме хората“, подчерта той.

Кирил Вълчев изтъкна възможностите за развитие на туризма в региона, посочвайки големите шансове на Сандански да бъде избран за европейски град на туризма. „Неслучайно наричат Сандански европейския град на здравето, привлича туристи от цяла България и от целия свят“, заяви Илияна Йотова.

Йотова и Вълчев в Сандански: Ще работим за силна България със самочувствие, чийто глас се чува в Европа


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