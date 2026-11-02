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Пламен Киров: Йотова има предимство с опита си
  Тема: Избори

Пламен Киров: Йотова има предимство с опита си

2 Ноември, 2026 19:39 700 29

  • пламен киров-
  • илияна йотова-
  • президент-
  • президентски правомощия-
  • прогресивна българия

Конституционалистът определи политическата рутина като защита срещу крайности и грешки. По думите му президентът може да бъде медиатор и коректив на властта

Пламен Киров: Йотова има предимство с опита си - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Натрупаният опит на Илияна Йотова като вицепрезидент е нейно предимство при влизането ѝ в президентската институция, заяви конституционалистът проф. Пламен Киров пред Nova News. По думите му политическата рутина има значение, защото предпазва от крайности и грешки при вземането на решения. „Плюсовете са повече от минусите“, коментира Киров.

Той определи президента като възможен посредник между властите, но и като коректив на решенията на правителството и парламентарното мнозинство. Според Киров държавният глава може да бъде медиатор или контрапункт на определени решения, без това да променя конституционната рамка на институцията.

Правомощията остават същите

Коментарът му беше направен на фона на критиките, че с избора на подкрепената от „Прогресивна България“ Илияна Йотова формацията получава влияние върху основните власти в страната. В материала се посочва, че политическата сила вече има свое правителство и пълно мнозинство в парламента.

Киров заяви, че не бива да се драматизира с твърдението, че „всичките яйца са в една кошница“. Според него самият избор на нов президент не води до промяна в начина, по който функционира президентската институция. Правомощията остават същите, а начинът, по който се упражняват, зависи от личността на държавния глава.

Президентът и армията

Конституционалистът коментира и ролята на президента като върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Той подчерта, че това не означава пряко ръководене на военни операции. „Тук става въпрос за едно политическо ръководство“, каза Киров.

По думите му президентът не действа самостоятелно при назначаването на висшия команден състав, тъй като това правомощие е споделено с правителството. Така кадровата роля на държавния глава е част от взаимодействието между институциите, а не изолирана власт.

Ролята при конфликт между властите

Киров отбеляза, че президентът не е част от законодателната, изпълнителната или съдебната власт, но разполага с правомощия, които засягат и трите. При нормално взаимодействие между институциите тези правомощия имат по-скоро балансиращ и церемониален характер.

Според него ролята на президента се засилва, когато между властите възникне конфликт. Тогава държавният глава може да използва конституционните си правомощия, за да подпомогне преодоляването на противопоставянето.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гОШО

    2 6 Отговор
    Още дс активисти , ей тия нямат свършване

    19:42 02.11.2026

  • 5 Веселин

    5 1 Отговор
    Вече разбрах защо Бо4ко и Шишо не ходят на дебати след случилото се с Гюрчо и Канди!

    19:44 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баданарки разни

    3 2 Отговор
    Ако беше спечелил Гюров щеше да има предимство с младостта си. И тн.

    19:45 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Без майтап

    4 3 Отговор
    Напълно съм съгласен със заглавието. Опитна е да се снишава и да бъде покорна на...митрофон....а.

    19:47 02.11.2026

  • 13 Президентът и армията

    3 1 Отговор
    Новият Началник на отбраната трябва да бъде от Сухопътни войски.

    Сухопътните войски на България са основният вид въоръжени сили за водене на бойни действия по суша, част от Българската армия.

    Нищо не може да замени Сухопътни войски.

    Нито дронове, нито самолети, нито кораби.

    Румен Радев трябва да внимава в картинката!

    А също и президентката ни Йотова!

    Там където владее пехотинецът, там е фронтовата линия.

    Натовска Турция винаги е била и си остава най-голамата опасност за България, независимо че сме част от НАТО.

    Коментиран от #29

    19:48 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 дзлкас

    3 1 Отговор
    Всички "умни и красиви" от долината на широките гащи, такива дето не могат да си кажат и името масово са гласували за ПП и ДБ педофили и водача им Гюро и Кондьо. Всяко Али е за демокрацията на жълтите павета и партизаните на Шорос. Да ви е честито всичко умно и красиво със шалвари и да си се вземете накрая. Талибани сър.

    19:50 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Накъдето и Да Погледнеш !

    7 3 Отговор
    Отврат !

    Това Е България !

    Днес !

    20:00 02.11.2026

  • 18 Лижат !

    4 3 Отговор
    Та Мажат !

    Коментиран от #19

    20:03 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 МНОГО ПРАВИЛНО

    5 5 Отговор
    ЙОТОВА ИМА
    ОПИТ ВЪВ ЛЪЖИТЕ.

    МНОГО ОПИТ , ВИДЯХМЕ ЗА КАКВО СТАВА ДУМА .

    20:07 02.11.2026

  • 22 Гост

    4 1 Отговор
    Всички политици имат мноооооого опит в далаверите. По опитни от тях няма...

    20:12 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ХАРОН

    0 0 Отговор
    Този човек има експертиза защо не е в екипа на Йотова, а после и главен прокурор!?

    20:16 02.11.2026

  • 25 Антонимен

    1 0 Отговор
    Гръцка тихо без да смърди

    20:21 02.11.2026

  • 26 Климент Охридски

    0 0 Отговор
    Явно Вие -г-н Киров очаквате да Ви повярваме ? Опит с Ралчев ,Тома Томов ,Слави ….
    Какъв опит сте усетили и видяли в Йотова ?

    20:40 02.11.2026

  • 27 Кмета

    0 0 Отговор
    30 години опит 0 КПД това е ДС

    20:49 02.11.2026

  • 28 Българин

    0 0 Отговор
    Президента Йотова е избрана от Генерал Гоцев, още когато гюро е бил обикновен хомосексуалист в малкия привинциален град Гоце Делчев, който си е търсил партньори на автогарата.

    20:53 02.11.2026

  • 29 666

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Президентът и армията":

    ТУРЦИЯ ТЕ ПАЗИ. СПИНКАЙ СИ СПОКОЙНО.

    20:53 02.11.2026

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