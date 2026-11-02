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"Тренд": Йотова привлича избирателите на Костадинов и Михайлов, Гюров получава подкрепата на гласувалите за ГЕРБ и ДПС

"Тренд": Йотова привлича избирателите на Костадинов и Михайлов, Гюров получава подкрепата на гласувалите за ГЕРБ и ДПС

2 Ноември, 2026 10:35 1 012 72

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президент-
  • тренд

Над половината от избирателите са имали предварително формирано решение за балотажа

"Тренд": Йотова привлича избирателите на Костадинов и Михайлов, Гюров получава подкрепата на гласувалите за ГЕРБ и ДПС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Данните от екзит пола на социологическа агенция „Тренд“ на втория тур на президентските избори очертават ясно изразени социално-демографски и политически различия в подкрепата за Илияна Йотова и Андрей Гюров. Основните разделителни линии остават възрастта, образованието и типът населено място.

Поколенческото разделение се запазва и на втория тур. Андрей Гюров печели подкрепата на 53,4% от избирателите между 18 и 29 години срещу 38,9% за Илияна Йотова. Сред хората на възраст между 30 и 39 години Гюров също има предимство – 49,8% срещу 43,4%. При избирателите над 40 години обаче съотношението се обръща в полза на Йотова, като преднината ѝ нараства с напредването на възрастта. Сред хората между 60 и 69 години тя получава 60,8%, а сред тези над 70 години – 61,9%. Погледнато през структурата на двата електората, 35,4% от всички гласували за Йотова са на възраст над 60 години, докато при Гюров този дял е 25,8%. Обратно, младите до 40 години формират 34,6% от електората на Гюров срещу 22,5% при Йотова.

Разделението между столицата и останалата част от страната остава отчетливо. Андрей Гюров има съществено предимство София с 59,3% срещу 37,4% за Илияна Йотова. В областните центрове обаче Йотова има предимство с 54,6% срещу 40,5%. Най-голяма е преднината ѝ в малките градове, където получава 61,8% срещу 33,5% за Гюров. В селата съотношението също е в нейна полза – 55,1% срещу 36,1%. Близо половината (46,5%) от всички избиратели на Йотова живеят в областните центрове, а други 39,8% – в малките градове и селата. При Гюров 27,4% от електората е концентриран в столицата, докато при Йотова този дял е 13,7%. Данните потвърждават, че София остава основната опора на Гюров, докато Йотова има по-силни позиции в останалата част от страната.

Образованието продължава да бъде разделителна линия, макар и не толкова отчетлива, колкото възрастта и населеното място. Сред избирателите с висше образование Йотова получава 50,2% срещу 46% за Гюров. При хората със средно образование преднината ѝ е значително по-голяма – 56% срещу 37,2%. В същото време 58,1% от всички гласували за Гюров са с висше или полувисше образование, докато при Йотова този дял е 50,6%. Това показва, че въпреки предимството на Йотова сред висшистите на балотажа, високообразованите продължават да заемат по-голям относителен дял в електората на Гюров.

Илияна Йотова успява да привлече над 70% от избирателите на Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов от предходната седмица. Трябва да се има предвид, че на балотажа са участвали малко повече от половината от избирателите на Костадин Костадинов на първия тур. При избирателите на Радостин Василев картината е различна – 45,6% подкрепят Гюров, а 38,9% – Йотова. Данните показват, че 76,9% от гласувалите за ГЕРБ-СДС на парламентарните избори през април подкрепят Гюров на балотажа, както и малко над две трети от избирателите на ДПС. Сред избирателите на Гюров, близо една пета (19,8%) от гласувалите за него са подкрепили ГЕРБ-СДС през април, а други 6,4% – ДПС. Погледнато през структурата на двата електората, 57% от всички гласували за Йотова са подкрепили „Прогресивна България“ през април, а други 8,8% са гласували за „Възраждане“ и 7,3% – за БСП – Обединена левица. Това очертава различни политически конфигурации зад двамата кандидати – по-силна концентрация около „Прогресивна България“ при Йотова и по-разнородна партийна подкрепа при Гюров.

Над половината от избирателите са имали предварително формирано решение за балотажа. Общо 52,3% заявяват, че са решили кого да подкрепят още преди началото на кампанията, 18,6% – в хода на кампанията, а 18% са взели решение между двата тура. Други 8,4% са направили своя избор в самия изборен ден. Сред гласувалите за Йотова 54,6% са имали решение преди кампанията, а при Гюров този дял е 52,8%. Между двата тура са взели решение 18,8% от избирателите на Йотова и 15,9% от тези на Гюров.

Сравнението между двата тура показва, че макар основните социално-демографски разделения да се запазват, се наблюдават и съществени промени в профилите на двата електората. Най-отчетлива е промяната сред високообразованите избиратели. Докато на първия тур Андрей Гюров има предимство сред тях с 39% срещу 31,7% за Илияна Йотова, на балотажа съотношението се обръща – 50,2% за Йотова срещу 46% за Гюров. Промяна се наблюдава и в столицата. Въпреки че Гюров запазва категоричното си предимство в София, разликата между двамата кандидати намалява от 29,3 процентни пункта на първия тур до 21,9 пункта на втория. Същевременно делът на софиянците сред избирателите на Гюров намалява от 31,8% на 27,4%, което показва, че на втория тур подкрепата за Гюров е по-слабо концентрирана в столицата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 23 Отговор
    И какво излиза нормалните не гласувахме за никой.

    Коментиран от #12

    10:37 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    7 24 Отговор
    Йотова привлича копейки, а Гюров - лири.

    Коментиран от #8, #32, #59

    10:39 02.11.2026

  • 4 Кина

    20 7 Отговор
    Протестите от Франция ще дойдат и в България..! То вече не се търпи политиката и олигархията са едно и също..

    10:39 02.11.2026

  • 5 Сега на ход са ПБ

    20 17 Отговор
    Йотова привлича избирателите на Костадинов, защото той ги агитира за това.
    Добре че бе Възраждане, иначе Йотова бе на кантар! Костадинов ясно обяви да не се гласува за англосаксонският ционист гюро. Сега очакваме да им върнете жеста и ни изкарате от еврорайха и мракобесното нато.

    10:39 02.11.2026

  • 6 нннн

    29 9 Отговор
    На Руди меча
    падна в киреча.
    А на Костадинов и Михайлов – браво!

    Коментиран от #49, #68

    10:41 02.11.2026

  • 7 тъй де

    34 7 Отговор
    Сглобката загуби въпреки огромните пари налети от украинските проксита в България! Основен спонсор на укрофила Гюров фирма за производство на дронове в чийто борд е... Кирил Петков - шарлатанина!

    Коментиран от #14

    10:42 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    6 10 Отговор
    Драгойчева мадуровки лъжи заграбване безнаказаност невиждана е плюс червените олигарси накъде без пари много милиони и една закъпъче а радев лично раздава парите на държавата като свои Е ТОВА Е

    10:42 02.11.2026

  • 10 ккк

    18 2 Отговор
    нито едно от всичките просто хората не искат лами и петроханци и хора на които укрия им е по мила и от родителите

    10:42 02.11.2026

  • 11 !!!?

    4 8 Отговор
    Йотова нищо не привлича - русофилската диаспора изпълнява нареждания от посолството !
    Милиционера на Мистър Кеш затова ръшнеше до последно из територията, да ръчка овцете в урните, а казионните медии бълваха лъжите на Наркобаронесата нон стоп !!!?

    10:42 02.11.2026

  • 12 Гробар

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Йотовица благодари на Чорапа, но забрави избирателите на Възраждане и Величие, които и дадоха солидно рамо.

    10:42 02.11.2026

  • 13 анализатор

    34 4 Отговор
    Смятайта какъв погром . Всички демократични партии, герб и дпс , десетки малки партии , всико впегнато за подкрепа на Гюров и накрая с голям зор 600 000 гласа .Тотален погром .Най важното , за пръв път Президент е избран без гласовете на ДПС !

    10:45 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Картинката е ясна

    8 26 Отговор
    За Йотова гласуват селяндурите, дъртите и ниско образованите!

    Коментиран от #26, #27, #38, #70

    10:46 02.11.2026

  • 16 хахх

    7 2 Отговор
    Дали е така , кой да ти каже. Масово хората не гласуваха , щот не ги харесват и двамата.

    10:47 02.11.2026

  • 17 Нелигитимни!

    7 6 Отговор
    При 25% гласували и двамата са нелигитимни!

    10:48 02.11.2026

  • 18 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Печели с 300 000 гласа от Възраждане и Величие.

    Коментиран от #24, #28

    10:48 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 реалист

    12 4 Отговор
    Аз мисля , че точно подкрепата на сглобката изигра лоша шега на Гюров .Хотата просто са отвратени от сглобката , особено след потъпкания референдум , набутването на евро и скока на цените , това сглобката го направи .Съвсем отделен е въпроса , че буквално подариха резервите ни Франкфурт , а това е тежко национално предателство .Другото беше , че Гюров постояно говореше за война , а това не е наша война .

    10:50 02.11.2026

  • 22 Плявата

    4 3 Отговор
    винаги е била мнозинство

    10:51 02.11.2026

  • 23 Чудя се

    15 4 Отговор
    Какъв човек трябва си за да подкрепиш Гюров. Министър председателят който отиде на крака в Киев за да подпише антибългарското споразумение с Украйна.

    10:53 02.11.2026

  • 24 5556

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Що да не печели! Възраждане е втора политическа сила, Величие може да е трета, Руди се провали а можеше да е четвърти! Сега четвърти може би ще е БСП, ПП пети, ГЕРБ шести и после останалите!
    Това ще са изборите за кметове!

    10:53 02.11.2026

  • 25 Некой си

    14 2 Отговор
    Псевдодесните имат ли обяснение как гюров спечели в област Кърджали?
    Може би в област Кърджали са се преселили младите, умните, красивите и интелигентните, които не са успели да си купят апартаменти около Докторската градина или, в краен случай, около руската църква на Царя.

    10:55 02.11.2026

  • 26 ДА ТОВА СА ДОБРИТЕ ЧЕСТНИТЕ

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Картинката е ясна":

    ХОРА. А ЗА ГЮРУКА ГЛАСУВАХА "ВИСШИТЕ" И НЕ МОЖЕЩИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДА ГОВОРЯТ. А "ВИСШИТЕ"" СЪС КУПЕНИ ДИПЛОМИ И У ПАРЛАМЕНТА, ПРАВИТЕЛСТВА ОТ 36 ГОДИНИ, СЪДИИ ПРОКУРИ САМО КРАДАТ ОБСЕБВАТ. А ДРУГИТЕ ГИ ТРАЯТ. НО ВЯРА НАДЕЖДА ЕДНА СЕ СБЪДНА. БЕДНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ РАБОТЛИВИ И ДОБРИ ХОРА ВИ ГО НАТРЕСОХА ГОЛЕМИЯТ ЛЕДНИКОВ ПЕРИОД. РАДЕВ ТИ СИ ОБЕЩА НИ.

    Коментиран от #31

    10:56 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гробар

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Точно затова Чорапа трябва да започне да се съобразява с исканията на избирателите на Възраждане и Величие, а не да ги игнорира.

    10:57 02.11.2026

  • 29 Хаха

    8 2 Отговор
    Стига сте писали глупости и безсмислици!
    Как точно я "проверихте" тая стъкмистика, можете ли да посочите поименно кой как е гласувал!? Как пък аз лично, някой от семейството ми, роднини, приятели, колеги.... не съм чул за 37 години време да е попаднал в тези "извадки" за проучване!? Дори и да попадне някой, откъде са сигурни, че казва истината в интервютата, нали не го наблюдават как гласува, всеки може да ги преметне цоциолозите, дори с кеф ще го направи за да пишат глупости!
    Каквото и да пишете, истината е че Йотова би ламата, като маче у дувар, а интелигентността на средностатистическия българин не е за подценяване, че да му казват партийни лидери и шамани за "кой" да гласува! Дори бих казал, че се получава обратния ефект при такива послания, ако ги дават двамата шишаци, ПП-лгДБ, костофф, пешо стоянов, плевню, надка гаражна и пр. с отпаднала необхосимост и нулев рейтинг...

    10:58 02.11.2026

  • 30 Исторически парк

    10 5 Отговор
    Сглобката дпс герб ппдебъ лъсна отново!

    10:58 02.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Жоржета стресираща

    3 3 Отговор
    Тези избори показаха че
    СОФИЯ
    трябва да бъде със статут на автономия
    Пр.като..ватикана.. и др.☝ И да
    Бъде въведен пропускателен режим
    За тези които нямат регистрация
    За постоянен адрес☝....
    Апр.както в средновековието
    След двайсе ч.крепостните врати
    Да бъдат залостени до изгрев слънце☝
    Добре направиха че приютиха
    Костите на цар самуил в св.софия☝

    11:00 02.11.2026

  • 35 История

    8 7 Отговор
    В чужбина убедително са победили Гюров,Кандев...будните българи,тъпоъгълниците са за проруските Йотова и Вълчев

    Коментиран от #39

    11:00 02.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Некой си

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "История":

    Включително в Турция са избрали гюров.
    Яко, а!

    11:04 02.11.2026

  • 40 анонимен

    4 4 Отговор
    Умните, мислещите са избягали от България, тук са останали овчия народ, немислещ как го лъжат с какъв акъл избират бъдище към евразия

    Коментиран от #44, #71

    11:05 02.11.2026

  • 41 анонимен

    5 4 Отговор
    Гьобелс е казал че трябва да се учат от комунистите на агитация, как да лъжат масите. Нашите комунисти са много добри но за резултата е виновен простия затъпял суверен, който сякаш не може да мисли

    Коментиран от #52

    11:05 02.11.2026

  • 42 Госあ

    4 1 Отговор
    хе хе хе умните и красиви гербаджии и дпста ха ха ха

    11:06 02.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 анонимен

    6 4 Отговор
    Лъсна сглобката на триото Радев, Боко, Пеевски. Радев приюти олигарсите им във властта които му дадоха и неговата победа

    11:09 02.11.2026

  • 46 БАНко

    1 2 Отговор
    КАКТО ПОКАЗА КАРТАТА НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ТУР САМО ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА И ПОЩАТА В ПЛОВДИВ СА ИЗБРАЛИ ГЮРОВ - 4 ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНА И 27 ЗА ЙОТОВА !!! СЕГА ОТНОВО САМО СОФИЯ И СЕЛАТА ОКОЛО БЕЛИЦА СА ЗА ГЮРОВ !!! ТАКА БЪЛГАРИЯ ИЗБРА БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ , А СОФИЙСКИЯ СТАВА ЗА ТЕХЕН КМЕТ !!!

    11:10 02.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Aма как

    3 1 Отговор
    точно ги нагласихте тез проценти бе, стъкмисти!? До десетичен знак чак! По възраст, по образование, по партия, по номер на обувки едва ли не! Дани в близките години да няма никакви избори, че да мирясате малко.

    11:11 02.11.2026

  • 49 Обаче,

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    миЯйлов не е агитирал за йотова!!! Откъде го изсмукахте тево, нз!

    11:11 02.11.2026

  • 50 сара

    2 3 Отговор
    Край на руските дронове в Черно море вече. Идва мир.

    Коментиран от #67

    11:12 02.11.2026

  • 51 Иван

    5 4 Отговор
    Йотова обра овчия вот !
    Явно много вце има в тая държава !

    11:13 02.11.2026

  • 52 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "анонимен":

    Никаква агитация не ми е повлияла. В двойката Гюров -Кандев видях хора, които едвам свързват изречения,за мисъл да не говорим. Представих си срама те да представят България и хукнах към урните.

    11:13 02.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Единственото което сътвориха двамата престъпници Тулупа и Прасето е че с подкрепата си за фашиста Гюро обединиха хората да излязат да гласуват против него,а постъпките на Костадинов и Ивелин Михайлов да подкрепят Йотова са достойни за уважение и показват държавническо мислене !

    11:18 02.11.2026

  • 56 Гюров щеше да ги чегърта,

    6 0 Отговор
    а те гласуват за него.Сгобката си действа.

    11:18 02.11.2026

  • 57 ?????

    7 0 Отговор
    Ха ха.
    Баце с подкрепата си за Гюров много помогна на Йотова.

    11:19 02.11.2026

  • 58 ЦСКА Москва

    6 2 Отговор
    Цяла България видя какви жалки плъхове са Тулупа и Свинята и с какъв жалък електорат разполагат !

    11:20 02.11.2026

  • 59 По прическите

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    се познават лирите, тип нацистка, италиано, на път, комсомолска..канадска ливада , просто ливада..и др.

    11:20 02.11.2026

  • 60 Буталото

    0 0 Отговор
    За Гюро 58,1 а за Йотова 50,6 процента вишисти??? Математиката куца

    11:20 02.11.2026

  • 61 Цялата политоложка прислуга

    1 1 Отговор
    продължава с мантрата за изборите като з състезание.

    Всъщност изборите бяха планирани от първата стъпка до последното гласуване с машинките на Мадуро.

    Номерът беше - за който и да гласуваш, за Йотова или Гюров, да получиш Радев.

    Това е най- старият номер в политиката- отгледаната опозиция.
    И отгледаните политолози и социолози.

    11:21 02.11.2026

  • 62 Зеления

    2 0 Отговор
    " Сред избирателите с висше образование Йотова получава 50,2% срещу 46% за Гюров"

    Привърженици на ППДБ, кой сега е умен и красив?

    11:24 02.11.2026

  • 63 Тези агенции защо ги пускат

    1 0 Отговор
    Прогнозите на първия тур се Збъднаха чак на втория.. Човек който обожава Коцето и Волгин трудно би я подкрепил .

    11:25 02.11.2026

  • 64 ЙОЦАТА

    0 1 Отговор
    НЕ СЕ Е НАМЕРИЛ ЧОВЕКЪТ
    КОЙТО ДА МИ КАЗВА КАКВО ДА ПРАВЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    АМИ ТЕ ТЕ СЛОЖИХА ТАМ ,
    КАКВО ДА ТЪРСЯТ. МА ОУУУУ.

    НЯМА ДА ТИ КАЗВАТ ,
    НАПРАВО ЩЕ ТИ ЗАПОВЯДВАТ.

    11:26 02.11.2026

  • 65 политик

    1 0 Отговор
    Умнокрасивите , герб , дпс,сдс и там останалите сглобки тепърва ще се срутват .

    11:26 02.11.2026

  • 66 някойситам

    1 0 Отговор
    Изобщо не е така! Брат ми работи в компания за бързи кредири, с влияние на ППДБ, които в последния момент са получили инструктаж да подкрепят Йотова! Не ми каза защо !!!

    11:27 02.11.2026

  • 67 ГУНДЯЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "сара":

    С ТИЯ РУСКИ ПОДЛОГИ
    РАДЕВ И ЙОТОВА

    РУСИЯ ДАЖЕ
    ЩЕ ЗАСИЛЯТ УДАРИТЕ.

    АКО СЕ ПЪНАТ ДВАМЦАТА
    ЩЕ ЯДАТ ПАК КОМБАЛИТЕ.

    КОГАТО СЕ ПОЯВА СЕДЯТ МИРНО
    ГОТОВИ ДА ПОЛОЖАТ.

    11:30 02.11.2026

  • 68 МюрЕто лЪсна

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    От отдавна знам ,че Руди-гела е мюрЕ инфилтрирано сред патриотичните избиратели да разцепва и минимизира вота им. Като гледам половината от избирателите му са осъзнали това.

    11:30 02.11.2026

  • 69 Тези агенции защо изобщо ги пускат

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Обаче,":

    Обаче си вярват това е проблема. Напълно заблудени са успелите софиянци. Не че са лоши , но ги плашат НПОтата и те горките им вярват. Че руснаците ще минават Дунава , че ще пускат Белене такива неща им вярват. ....

    11:30 02.11.2026

  • 70 Най Вече

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Картинката е ясна":

    ПЕНСИИТЕ.

    ГОРКИТЕ ОЩЕ СЕ МИСЛЯТ ЗА КОМУНИСТИ

    11:33 02.11.2026

  • 71 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "анонимен":

    Хайде бе. Който е умен и със някакви способности може да си намери работа по цялата планета.

    11:33 02.11.2026

  • 72 Полина

    1 0 Отговор
    Решетникофф къдей ве ?

    11:33 02.11.2026

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