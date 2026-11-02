"Тренд": Йотова привлича избирателите на Костадинов и Михайлов, Гюров получава подкрепата на гласувалите за ГЕРБ и ДПС

Данните от екзит пола на социологическа агенция „Тренд“ на втория тур на президентските избори очертават ясно изразени социално-демографски и политически различия в подкрепата за Илияна Йотова и Андрей Гюров. Основните разделителни линии остават възрастта, образованието и типът населено място.
Поколенческото разделение се запазва и на втория тур. Андрей Гюров печели подкрепата на 53,4% от избирателите между 18 и 29 години срещу 38,9% за Илияна Йотова. Сред хората на възраст между 30 и 39 години Гюров също има предимство – 49,8% срещу 43,4%. При избирателите над 40 години обаче съотношението се обръща в полза на Йотова, като преднината ѝ нараства с напредването на възрастта. Сред хората между 60 и 69 години тя получава 60,8%, а сред тези над 70 години – 61,9%. Погледнато през структурата на двата електората, 35,4% от всички гласували за Йотова са на възраст над 60 години, докато при Гюров този дял е 25,8%. Обратно, младите до 40 години формират 34,6% от електората на Гюров срещу 22,5% при Йотова.
Разделението между столицата и останалата част от страната остава отчетливо. Андрей Гюров има съществено предимство София с 59,3% срещу 37,4% за Илияна Йотова. В областните центрове обаче Йотова има предимство с 54,6% срещу 40,5%. Най-голяма е преднината ѝ в малките градове, където получава 61,8% срещу 33,5% за Гюров. В селата съотношението също е в нейна полза – 55,1% срещу 36,1%. Близо половината (46,5%) от всички избиратели на Йотова живеят в областните центрове, а други 39,8% – в малките градове и селата. При Гюров 27,4% от електората е концентриран в столицата, докато при Йотова този дял е 13,7%. Данните потвърждават, че София остава основната опора на Гюров, докато Йотова има по-силни позиции в останалата част от страната.
Образованието продължава да бъде разделителна линия, макар и не толкова отчетлива, колкото възрастта и населеното място. Сред избирателите с висше образование Йотова получава 50,2% срещу 46% за Гюров. При хората със средно образование преднината ѝ е значително по-голяма – 56% срещу 37,2%. В същото време 58,1% от всички гласували за Гюров са с висше или полувисше образование, докато при Йотова този дял е 50,6%. Това показва, че въпреки предимството на Йотова сред висшистите на балотажа, високообразованите продължават да заемат по-голям относителен дял в електората на Гюров.
Илияна Йотова успява да привлече над 70% от избирателите на Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов от предходната седмица. Трябва да се има предвид, че на балотажа са участвали малко повече от половината от избирателите на Костадин Костадинов на първия тур. При избирателите на Радостин Василев картината е различна – 45,6% подкрепят Гюров, а 38,9% – Йотова. Данните показват, че 76,9% от гласувалите за ГЕРБ-СДС на парламентарните избори през април подкрепят Гюров на балотажа, както и малко над две трети от избирателите на ДПС. Сред избирателите на Гюров, близо една пета (19,8%) от гласувалите за него са подкрепили ГЕРБ-СДС през април, а други 6,4% – ДПС. Погледнато през структурата на двата електората, 57% от всички гласували за Йотова са подкрепили „Прогресивна България“ през април, а други 8,8% са гласували за „Възраждане“ и 7,3% – за БСП – Обединена левица. Това очертава различни политически конфигурации зад двамата кандидати – по-силна концентрация около „Прогресивна България“ при Йотова и по-разнородна партийна подкрепа при Гюров.
Над половината от избирателите са имали предварително формирано решение за балотажа. Общо 52,3% заявяват, че са решили кого да подкрепят още преди началото на кампанията, 18,6% – в хода на кампанията, а 18% са взели решение между двата тура. Други 8,4% са направили своя избор в самия изборен ден. Сред гласувалите за Йотова 54,6% са имали решение преди кампанията, а при Гюров този дял е 52,8%. Между двата тура са взели решение 18,8% от избирателите на Йотова и 15,9% от тези на Гюров.
Сравнението между двата тура показва, че макар основните социално-демографски разделения да се запазват, се наблюдават и съществени промени в профилите на двата електората. Най-отчетлива е промяната сред високообразованите избиратели. Докато на първия тур Андрей Гюров има предимство сред тях с 39% срещу 31,7% за Илияна Йотова, на балотажа съотношението се обръща – 50,2% за Йотова срещу 46% за Гюров. Промяна се наблюдава и в столицата. Въпреки че Гюров запазва категоричното си предимство в София, разликата между двамата кандидати намалява от 29,3 процентни пункта на първия тур до 21,9 пункта на втория. Същевременно делът на софиянците сред избирателите на Гюров намалява от 31,8% на 27,4%, което показва, че на втория тур подкрепата за Гюров е по-слабо концентрирана в столицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #12
10:37 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
Коментиран от #8, #32, #59
10:39 02.11.2026
4 Кина
10:39 02.11.2026
5 Сега на ход са ПБ
Добре че бе Възраждане, иначе Йотова бе на кантар! Костадинов ясно обяви да не се гласува за англосаксонският ционист гюро. Сега очакваме да им върнете жеста и ни изкарате от еврорайха и мракобесното нато.
10:39 02.11.2026
6 нннн
падна в киреча.
А на Костадинов и Михайлов – браво!
Коментиран от #49, #68
10:41 02.11.2026
7 тъй де
Коментиран от #14
10:42 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анонимен
10:42 02.11.2026
10 ккк
10:42 02.11.2026
11 !!!?
Милиционера на Мистър Кеш затова ръшнеше до последно из територията, да ръчка овцете в урните, а казионните медии бълваха лъжите на Наркобаронесата нон стоп !!!?
10:42 02.11.2026
12 Гробар
До коментар #1 от "честен ционист":Йотовица благодари на Чорапа, но забрави избирателите на Възраждане и Величие, които и дадоха солидно рамо.
10:42 02.11.2026
13 анализатор
10:45 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Картинката е ясна
Коментиран от #26, #27, #38, #70
10:46 02.11.2026
16 хахх
10:47 02.11.2026
17 Нелигитимни!
10:48 02.11.2026
18 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #28
10:48 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 реалист
10:50 02.11.2026
22 Плявата
10:51 02.11.2026
23 Чудя се
10:53 02.11.2026
24 5556
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Що да не печели! Възраждане е втора политическа сила, Величие може да е трета, Руди се провали а можеше да е четвърти! Сега четвърти може би ще е БСП, ПП пети, ГЕРБ шести и после останалите!
Това ще са изборите за кметове!
10:53 02.11.2026
25 Некой си
Може би в област Кърджали са се преселили младите, умните, красивите и интелигентните, които не са успели да си купят апартаменти около Докторската градина или, в краен случай, около руската църква на Царя.
10:55 02.11.2026
26 ДА ТОВА СА ДОБРИТЕ ЧЕСТНИТЕ
До коментар #15 от "Картинката е ясна":ХОРА. А ЗА ГЮРУКА ГЛАСУВАХА "ВИСШИТЕ" И НЕ МОЖЕЩИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДА ГОВОРЯТ. А "ВИСШИТЕ"" СЪС КУПЕНИ ДИПЛОМИ И У ПАРЛАМЕНТА, ПРАВИТЕЛСТВА ОТ 36 ГОДИНИ, СЪДИИ ПРОКУРИ САМО КРАДАТ ОБСЕБВАТ. А ДРУГИТЕ ГИ ТРАЯТ. НО ВЯРА НАДЕЖДА ЕДНА СЕ СБЪДНА. БЕДНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ РАБОТЛИВИ И ДОБРИ ХОРА ВИ ГО НАТРЕСОХА ГОЛЕМИЯТ ЛЕДНИКОВ ПЕРИОД. РАДЕВ ТИ СИ ОБЕЩА НИ.
Коментиран от #31
10:56 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гробар
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Точно затова Чорапа трябва да започне да се съобразява с исканията на избирателите на Възраждане и Величие, а не да ги игнорира.
10:57 02.11.2026
29 Хаха
Как точно я "проверихте" тая стъкмистика, можете ли да посочите поименно кой как е гласувал!? Как пък аз лично, някой от семейството ми, роднини, приятели, колеги.... не съм чул за 37 години време да е попаднал в тези "извадки" за проучване!? Дори и да попадне някой, откъде са сигурни, че казва истината в интервютата, нали не го наблюдават как гласува, всеки може да ги преметне цоциолозите, дори с кеф ще го направи за да пишат глупости!
Каквото и да пишете, истината е че Йотова би ламата, като маче у дувар, а интелигентността на средностатистическия българин не е за подценяване, че да му казват партийни лидери и шамани за "кой" да гласува! Дори бих казал, че се получава обратния ефект при такива послания, ако ги дават двамата шишаци, ПП-лгДБ, костофф, пешо стоянов, плевню, надка гаражна и пр. с отпаднала необхосимост и нулев рейтинг...
10:58 02.11.2026
30 Исторически парк
10:58 02.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Жоржета стресираща
СОФИЯ
трябва да бъде със статут на автономия
Пр.като..ватикана.. и др.☝ И да
Бъде въведен пропускателен режим
За тези които нямат регистрация
За постоянен адрес☝....
Апр.както в средновековието
След двайсе ч.крепостните врати
Да бъдат залостени до изгрев слънце☝
Добре направиха че приютиха
Костите на цар самуил в св.софия☝
11:00 02.11.2026
35 История
Коментиран от #39
11:00 02.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Некой си
До коментар #35 от "История":Включително в Турция са избрали гюров.
Яко, а!
11:04 02.11.2026
40 анонимен
Коментиран от #44, #71
11:05 02.11.2026
41 анонимен
Коментиран от #52
11:05 02.11.2026
42 Госあ
11:06 02.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 анонимен
11:09 02.11.2026
46 БАНко
11:10 02.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Aма как
11:11 02.11.2026
49 Обаче,
До коментар #6 от "нннн":миЯйлов не е агитирал за йотова!!! Откъде го изсмукахте тево, нз!
11:11 02.11.2026
50 сара
Коментиран от #67
11:12 02.11.2026
51 Иван
Явно много вце има в тая държава !
11:13 02.11.2026
52 Анонимен
До коментар #41 от "анонимен":Никаква агитация не ми е повлияла. В двойката Гюров -Кандев видях хора, които едвам свързват изречения,за мисъл да не говорим. Представих си срама те да представят България и хукнах към урните.
11:13 02.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ШЕФА
11:18 02.11.2026
56 Гюров щеше да ги чегърта,
11:18 02.11.2026
57 ?????
Баце с подкрепата си за Гюров много помогна на Йотова.
11:19 02.11.2026
58 ЦСКА Москва
11:20 02.11.2026
59 По прическите
До коментар #3 от "Трол":се познават лирите, тип нацистка, италиано, на път, комсомолска..канадска ливада , просто ливада..и др.
11:20 02.11.2026
60 Буталото
11:20 02.11.2026
61 Цялата политоложка прислуга
Всъщност изборите бяха планирани от първата стъпка до последното гласуване с машинките на Мадуро.
Номерът беше - за който и да гласуваш, за Йотова или Гюров, да получиш Радев.
Това е най- старият номер в политиката- отгледаната опозиция.
И отгледаните политолози и социолози.
11:21 02.11.2026
62 Зеления
Привърженици на ППДБ, кой сега е умен и красив?
11:24 02.11.2026
63 Тези агенции защо ги пускат
11:25 02.11.2026
64 ЙОЦАТА
КОЙТО ДА МИ КАЗВА КАКВО ДА ПРАВЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
АМИ ТЕ ТЕ СЛОЖИХА ТАМ ,
КАКВО ДА ТЪРСЯТ. МА ОУУУУ.
НЯМА ДА ТИ КАЗВАТ ,
НАПРАВО ЩЕ ТИ ЗАПОВЯДВАТ.
11:26 02.11.2026
65 политик
11:26 02.11.2026
66 някойситам
11:27 02.11.2026
67 ГУНДЯЕВ
До коментар #50 от "сара":С ТИЯ РУСКИ ПОДЛОГИ
РАДЕВ И ЙОТОВА
РУСИЯ ДАЖЕ
ЩЕ ЗАСИЛЯТ УДАРИТЕ.
АКО СЕ ПЪНАТ ДВАМЦАТА
ЩЕ ЯДАТ ПАК КОМБАЛИТЕ.
КОГАТО СЕ ПОЯВА СЕДЯТ МИРНО
ГОТОВИ ДА ПОЛОЖАТ.
11:30 02.11.2026
68 МюрЕто лЪсна
До коментар #6 от "нннн":От отдавна знам ,че Руди-гела е мюрЕ инфилтрирано сред патриотичните избиратели да разцепва и минимизира вота им. Като гледам половината от избирателите му са осъзнали това.
11:30 02.11.2026
69 Тези агенции защо изобщо ги пускат
До коментар #53 от "Обаче,":Обаче си вярват това е проблема. Напълно заблудени са успелите софиянци. Не че са лоши , но ги плашат НПОтата и те горките им вярват. Че руснаците ще минават Дунава , че ще пускат Белене такива неща им вярват. ....
11:30 02.11.2026
70 Най Вече
До коментар #15 от "Картинката е ясна":ПЕНСИИТЕ.
ГОРКИТЕ ОЩЕ СЕ МИСЛЯТ ЗА КОМУНИСТИ
11:33 02.11.2026
71 Троян
До коментар #40 от "анонимен":Хайде бе. Който е умен и със някакви способности може да си намери работа по цялата планета.
11:33 02.11.2026
72 Полина
11:33 02.11.2026